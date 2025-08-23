Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez conoció la decisión final de su DT en León para enfrentar al Pachuca; atentos

James Rodríguez conoció la decisión final de su DT en León para enfrentar al Pachuca; atentos

Tras recuperarse de molestias físicas, James Rodríguez volvió a ser convocado por León que recibe a los 'tuzos' este sábado por la Liga MX. ¿Es titular el colombiano?; entérese.

James Rodríguez, figura del Club León.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 23, 2025 05:14 p. m.