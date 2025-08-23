James Rodríguez conoció la decisión final de su DT en León para enfrentar al Pachuca; atentos

Tras dos partidos de ausencia por lesión en Club León, James Rodríguez volvió a ser parte de la delegación de las 'fieras' que este sábado 23 de agosto enfrentará al Pachuca, en compromiso válido por la sexta jornada del Apertura MX. El talentoso '10' colombiano conoció una dura decisión para este juego en el Nou Camp.

Así las cosas, Eduardo Berizzo, director técnico del León, determinó que Rodríguez Rubio comenzará dicho compromiso frente a los 'tuzos' en el banco de suplentes, confiando en que sume minutos en la segunda parte.

Alvarado y Cortizo, quienes habían cumplido una buena labor en la generación de juego de las 'panzas verdes' seguirán cumpliendo esa función, por lo menos, en la primera parte.

La titular del León vs. Pachuca por el Apertura MX: James Rodríguez es suplente

