Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luka Modric logra sorprendente marca en su debut con el Milan; es el primero en una estadística

Luka Modric logra sorprendente marca en su debut con el Milan; es el primero en una estadística

El croata Luka Modric se estrenó con la camiseta del Milan este sábado en el estadio San Siro frente al Cremonese, y desde ya logra registros que agrandan más su leyenda. ¡Vea lo que logró!

Luka Modric, en su debut por liga con el Milan
Luka Modric, en su debut por liga con el Milan
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 23, 2025 04:34 p. m.