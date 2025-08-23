Luka Modric logra sorprendente marca en su debut con el Milan; es el primero en una estadística

El croata Luka Modric se convirtió este sábado en el debutante más veterano de la Serie A con 39 años, 11 meses y 14 días, en un estreno amargo con el Milan al caer derrotado ante el recién ascendido Cremonese (1-2).

Modric arrebató la marca a Maurizio Pugliesi, que con el Empoli debutó en Serie A con 39 años, 4 meses y 18 días, en 2016. La leyenda croata, Balón de Oro en 2018, cumplirá 40 años de 39 años el próximo 9 de septiembre.

Ante el Cremonese fue su primera titularidad como 'rossonero'. Antes jugó un amistoso contra el Chelsea, el pasado 10 de agosto, y la primera ronda de la Copa Italia el pasado 17 de agosto, ante el Bari, en el que fue su primer partido oficial y donde dejó muestras de su calidad.

Sin embargo, para la primera jornada del campeonato doméstico, Massimiliano Allegri, técnico del Milan, confió en el veterano centrocampista para ejercer de líder en la medular, en la que jugó 74 minutos. Su presencia, aunque vital para el combinado milanista, no pudo paliar de golpe todos los problemas de un Milan que, sin el luso Rafael Leao arriba, claudicó en casa ante el recién ascendido Cremonese (1-2).

No puede hacer milagros Modric, al menos no tan grandes. El Milan, lejos de abandonar la mala dinámica de la desastrosa pasada campaña, volvió a las andadas con un partido que nunca llegó a dominar por completo y en el que dio demasiadas alas a un Cremonese desatado.

Segundo gol de Cremonese ante Milan AFP

La ausencia de Rafael Leao en el ataque, lesionado en el primer encuentro de la temporada, la primera ronda de la Copa Italia, mermó las opciones de un Milan que, pese a todo, no estuvo a la altura. El mexicano Santiago Giménez, referencia ofensiva, volvió a estar demasiado solo, demasiado aislado como referente. Aun así se fabricó un gol que aplacó momentáneamente las malas sensaciones en San Siro. La alegría duró lo que tardó el colegiado en anular el tanto por fuera de juego. Volvieron las dudas a la grada milanista y, a la media hora de duelo, la confirmación de que al Milan le falta mucho camino por recorrer.

Fue Baschirotto el que, con su potencia física, se elevó en el corazón del área para rematar de cabeza un centro lateral y superar a Maignan. Tuvo que remar el Milan y, con Modric como director de orquesta, empezó a carburar, a hundir poco a poco al Cremonese hasta que, en una internada de Estupiñán, llegó el empate. Tocó línea de fondo el ecuatoriano y sacó un centro al segundo palo que hizo bueno Pavlovic, otro defensa, para salvar la situación.

Llegaron entonces los mejores minutos del Milan. El descanso cambió completamente la dinámica del duelo. El combinado de Allegri tomó la iniciativa, se impuso en el físico, en el dominio. Y un disparo desde fuera del área desató a la grada. Ahí empezó a creer. Fueron unos minutos de asedio. Fofana, Pulisic, Gimenez, otra vez Modric... todas las sacó Audero bajo palos.

Pero ahí, cuando el Milan tenía el gol de la victoria en su mano, llegó la locura de la noche en forma de chilena. Bonazzoli se armó de valor para hacer el gesto y enganchó a la perfección el centro para silenciar por completo San Siro. No se recompuso del golpe el Milan, incapaz ante un recién ascendido cuando Modric abandonó el campo en el minuto 74. El proyecto de Allegri, con el croata como referente, todavía tiene que asentarse.