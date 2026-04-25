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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY James Rodríguez en Minnesota United vs. Los Angeles FC, en la MLS

A qué hora juega HOY James Rodríguez en Minnesota United vs. Los Angeles FC, en la MLS

Este sábado 25 de abril, Minnesota United recibirá a Los Angeles FC, por la décima jornada del fútbol de los Estados Unidos. ¿Tendrá minutos el colombiano James Rodríguez?

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su debut con el Minnesota United, de la MLS
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en su debut con el Minnesota United, de la MLS
AFP

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