A qué hora juega HOY James Rodríguez en Minnesota United vs. Los Angeles FC, en la MLS

Este sábado 25 de abril, la jornada 10 de la MLS, de los Estados Unidos, tendrá acción y con un partido que puede tener protagonismo colombiano. Se trata del duelo entre Minnesota United, club de James Rodríguez, y Los Angeles FC, equipo de Eddie Segura.

¿Cómo llega Minnesota United?

El Minnesota United FC atraviesa un momento destacado en su rendimiento reciente. El equipo se mantiene invicto en sus últimos seis compromisos entre la liga y la Open Cup, mostrando solidez frente a rivales con propuestas tácticas diversas. Ha sabido responder tanto a esquemas de presión alta, como el planteado por Dallas, como a estilos más directos, evidenciados en los encuentros contra Portland y San Diego. Esta capacidad de adaptación y eficacia ofensiva frente a distintos sistemas de juego se perfila como uno de los indicadores más relevantes de su competitividad en la liga. De sostener este nivel, podría consolidarse como uno de los equipos más fuertes de la Major League Soccer.

James Rodríguez con Minnesota United. Getty imágenes

¿Cómo llega Los Angeles FC?

Por su parte, el Los Angeles FC ha experimentado una disminución en su rendimiento tras un inicio de temporada sobresaliente. En sus primeros seis partidos, registró cinco victorias y un empate, con un balance de 14 goles a favor y ninguno en contra, estableciendo la racha más prolongada sin recibir anotaciones al inicio de una temporada en la historia de la MLS. Sin embargo, su participación simultánea en la Copa de Campeones de la Concacaf parece haber impactado su desempeño reciente. Actualmente, acumula tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria en la liga, lo que refleja un momento de irregularidad pese a la calidad de su plantilla.



A qué hora juega HOY el Minnesota United de James Rodríguez vs. Los Angeles FC por la fecha 10 de la MLS

El partido está programado para las 3:45 p. m. (hora de Colombia) y se disputará en el Allianz Field, ubicado en Saint Paul, Minnesota.

La transmisión en vivo para Colombia estará disponible a través de Apple TV y Prime Video. Asimismo, en el portal www.golcaracol.com se podrá seguir la cobertura del compromiso, con las jugadas más destacadas, el resultado y los momentos clave del partido, incluyendo la participación de Rodríguez Rubio, de quien se espera mayor protagonismo.

