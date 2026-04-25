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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Confirmaron la condena contra los ladrones que robaron la casa de Falcao García en España

Confirmaron la condena contra los ladrones que robaron la casa de Falcao García en España

A Falcao García le habían robado relojes de lujo, piezas de alta joyería, una pulsera de diamantes y perfumes de alta gama, objetos valorados en $1.700.000.000.

Por: EFE
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, tras un partido de la Liga BetPlay
Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, tras un partido de la Liga BetPlay
Getty Images

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