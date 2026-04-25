Confirmaron la condena contra los ladrones que robaron la casa de Falcao García en España

La Audiencia Provincial de Madrid condenó a tres hombres a penas de hasta cuatro años y medio de cárcel por un robo con violencia en la casa del futbolista, Falcao García, en 2023, cuando el jugador militaba en el Rayo Vallecano, y por robar también en otras viviendas de lujo de Madrid.

Los tres condenados fueron detenidos en febrero de 2024, junto a otras tres personas, como presuntos integrantes de una banda sospechosa de haber robado en ocho viviendas situadas en urbanizaciones de lujo de Madrid, incluidas las de futbolistas como Falcao, a quien robaron el 30 de septiembre de 2023 mientras jugaba un partido de liga contra el Mallorca en el que marcó un gol en el último minuto.

En la casa que el actual jugador de Millonarios tenía en El Plantío (Pozuelo de Alarcón) sustrajeron diez relojes de lujo -incluidos un Hublot y un Rolex-, doce piezas de alta joyería, una pulsera de diamantes, bolsos de Channel o Dior, unas gafas de sol y cuatro perfumes de alta gama, objetos valorados en 406.756 euros.

Los tres ladrones, uno español y dos de nacionalidad marroquí, estaban en prisión desde su detención, en febrero de 2024 y durante el juicio, celebrado el pasado 13 de abril, reconocieron los robos que les atribuía la Fiscalía y uno de ellos, el que esperaba en el coche para emprender la huida, permitió identificar a los otros dos acusados.



A la casa de Falcao entraron por la finca anexa. En el interior se encontraron a la empleada del hogar, a quien obligaron a no decir nada y a acompañar a uno de ellos a la habitación principal mientras el otro bajaba a la planta baja. Los objetos robados los sacaron por la ventana de la planta alta. Para darse a la fuga tenía un Ford Fiesta robado.

Falcao García, capitán de Millonarios, sufrió una dura lesión en el partido contra América de Cali, por la Liga BetPlay I-2026 Getty Images

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También han sido condenados por robar la caja fuerte y joyas en otra casa de Pozuelo de Alarcón (Madrid), sin que la familia en el interior se diera cuenta; por sustraer un móvil, un bolso y una 'tablet' con un valor de 2.572 euros en una casa de Torrelodones (Madrid) y por intentar entrar, sin éxito, en una casa en Madrid, causando desperfectos, delitos cometidos en noviembre y diciembre de 2023.

A estas viviendas accedían saltando la valla de seguridad, escalando hasta las primeras plantas o forzando la puerta del garaje, dependiendo del caso.

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Cuando estos tres ladrones fueron detenidos junto a tres personas más, la Policía informó de que seleccionaban a sus objetivos analizando las redes sociales, estudiando las fotos y videos donde aparecía el interior de las casas de los futbolistas.