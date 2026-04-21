Por campeón con la Selección Colombia Sub-17, que comparan con Kaká; ya se pelean gigantes europeos

A horas del importante título conseguido por la Selección Colombia Sub-17, en el Sudamericano disputado en Paraguay; varios son los jóvenes protagonistas ‘cafeteros’, quienes le están dando la vuelta al mundo del fútbol por el destacado interés que han generado en algunos de los clubes gigantes europeos.

Y justamente, uno de los nombres de los que más se ha venido hablando últimamente es el de Samuel Martínez, un joven futbolista de 17 años, quien, con base a su gran actuación en el certamen continental, ha llamado la atención de importantes equipos en el mundo.

Su juventud, proyección, categoría y calidad con la que disputó el Sudamericano, siendo además uno de los pilares en el título de la Selección Colombia Sub-17 contra Argentina; hoy en día lo tienen ‘sonando’ en territorio europeo, donde ya se habla de Bayern Múnich, Atlético de Madrid y Arsenal, entre otros.



Samuel Martínez desata una “guerra” en el mercado europeo

Según lo publicó el periodista Ben Jacobs, a través de sus cuentas oficiales; el futbolista colombiano interesa a varios grandes del fútbol europeo, que ya empiezan a analizar el panorama de cara a lo que podría ser el próximo mercado de fichajes; esto, pensando en una posible transferencia a futuro.

Bayern, Atletico Madrid and Premier League clubs all tracking Colombian talent Samuel Martinez, as exclusively revealed over the weekend.



Martinez is a free agent after leaving Atletico Nacional, but the terms of his departure still require some club-to-club negotiation.… pic.twitter.com/EZo6jLgBd6 — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 21, 2026

“Bayern, Atlético de Madrid y clubes de la Premier League están siguiendo al talento colombiano Samuel Martínez, como se reveló exclusivamente el fin de semana. Martínez es agente libre, tras dejar al Atlético Nacional, pero los términos de su salida aún requieren alguna negociación entre clubes. Martínez impresionó cuando Colombia ganó el Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2026”, informó el periodista en sus redes.



Por otra parte, habrá que ver si los ‘verdolagas’ convencen al futbolista para hacerle un contrato con el plantel profesional o, si por el contrario, el joven decide emigrar directamente hacia el ‘viejo continente’.



En Bayern Múnich hablan del “nuevo Kaká”

El gran éxito de Luis Díaz en el conjunto ‘bávaro’ sería uno de los importantes motivos para que los alemanes nuevamente apuesten por el talento colombiano.

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Además, según lo informaron en ‘Absolut Bayern’, a Samuel Martínez le ven futuro en el fútbol de más alto nivel; tanto, que lo han llegado a comparar con el mismísimo Kaká, quien fue campeón del Mundo con Brasil en 2002, fue figura con el AC Milan y Real Madrid, se coronó en la Champions League y, entre otras distinciones más, es reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia en el balompié internacional.

Bayern want Colombia U17 attacking midfielder Samuel Martínez (17). Within the club, he's being compared to Kaká. Arsenal and Tottenham have joined Bayern in the race for Martínez, amidst his title winning performance in the U17 South American Championship [@kessler_philipp] pic.twitter.com/8SBwH3qk9y — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 21, 2026

"La directiva del Bayern de Múnich ya compara a Martínez con la leyenda brasileña Kaká, quien impresionó en su mejor momento por su elegancia, su regate inimitable, su rápida aceleración y su olfato goleador. Cualidades similares se aprecian en Martínez, aunque, por supuesto, este jugador de 1,84 metros de estatura aún puede mejorar físicamente”, citaron en dicho portal, dejando claro que en Alemania no ven con malos ojos el fichaje del colombiano.