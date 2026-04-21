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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Por campeón con la Selección Colombia Sub-17, que comparan con Kaká; ya se pelean gigantes europeos

Por campeón con la Selección Colombia Sub-17, que comparan con Kaká; ya se pelean gigantes europeos

Una de las figuras, en el reciente título del Sudamericano Sub-17, ya está dando de qué hablar en el 'viejo continente', donde varios equipos analizan su posibles fichaje.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Selección Colombia campeona Sudamericano Sub-17
Selección Colombia campeona del Sudamericano Sub-17 - Foto:
FCF

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