Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Por gol de Luis Díaz, 'apretaron' a sus compañeros en el Bayern Múnich: "No quiero volver a ver eso"

Por gol de Luis Díaz, 'apretaron' a sus compañeros en el Bayern Múnich: "No quiero volver a ver eso"

El colombiano Luis Díaz fue la figura en la victoria del Bayern Múnich sobre Hoffenheim, sin embargo, provocó una situación que no dejó para nada contento al DT Vincent Kompany.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de feb, 2026
Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Hoffenheim.
Getty Images.

