Por gol de Luis Díaz, 'apretaron' a sus compañeros en el Bayern Múnich: "No quiero volver a ver eso"

En Bayern Múnich no se cambian por nadie luego de la goleada 5-1 sobre el Hoffenheim luego de dos jornadas sin ganar en la Bundesliga. El colombiano Luis Díaz volvió a ser figura, esta vez anotando un triplete y provocando los dos penaltis que convirtió Harry Kane. A pesar de la victoria, hubo un hecho que no pasó desapercibido después de uno de los goles del guajiro. ¡Les jalaron las orejas!

Según el portal alemán 'Bild', desde el Hoffenheim se quejaron por la actitud de varios futbolistas del club 'bávaro'. "Tras el gol de Luis Díaz que puso el 3-1 justo antes del descanso ayer, el entrenador del Hoffenheim, Christian Ilzer, se mostró enojado con el banquillo del Bayern y le dijo a Vincent Kompany que consideraba que las celebraciones de algunos de los suplentes y miembros del personal del Bayern eran irrespetuosas", se lee de entrada.

Luis Díaz junto a Vincent Kompany tras un partido del Bayern Múnich. Getty

Si bien fue una reclamación algo tensa, el estratega belga no tuvo ningún reparo contra su colega. "Kompany no discutió con Ilzer; en cambio, se acercó rápidamente a él, se disculpó y lo abrazó. De regreso, Kompany le hizo una señal a su banquillo: 'No quiero volver a ver eso'", agregó el citado medio.



Luego del partido, con los ánimos más calmados y pese a la goleada que sufrió, Ilzer, DT de Hoffenheim, se regó en elogios para Kompany por cómo manejó la situación con sus dirigidos. "Es un entrenador increíblemente bueno, por cómo trata a sus compañeros. Vincent tuvo dos resultados que no fueron perfectos. En esas situaciones, se demuestra emoción, se tiene una base emocional, ambos. Un partido de fútbol se nutre de emociones. El hecho de que viniera a hablar conmigo al respecto demuestra inmediatamente su gran carácter. Es una persona sociable, por eso tiene tanto éxito. Le deseo todo lo mejor", dijo en la rueda de prensa.

Publicidad

Kompany siempre se ha mostrado como un DT cercano a sus jugadores. En Anderlecht, Burnley y Bayern Múnich no ha tenido queja alguna y al parece la singergia predomina en sus vesturarios. El exdefensor tiene a los alemanes con un rendimiento del 87% con 27 triunfos, tres empates y dos derrotas.

