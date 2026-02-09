Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Competencia para Marino Hinestroza y Carlos Gómez? Vasco da Gama fichó a un goleador

¿Competencia para Marino Hinestroza y Carlos Gómez? Vasco da Gama fichó a un goleador

Vasco da Gama sigue rompiendo el mercado de fichajes en Brasil, tras anunciar un refuerzo de quilates para la zona de ataque. Acá todos los detalles.

Por: EFE
Actualizado: 9 de feb, 2026
Vasco da Gama confirmó millonario fichaje
Vasco da Gama confirmó millonario fichaje
Foto: AFP

