Así quedó la tabla de goleadores de la Liga de Portugal, tras gol de Luis Javier Suárez con Sporting

In extremis y con sufrimiento. El Sporting de Portugal se llevó el empate 1-1 en el último suspiro en su visita al líder Oporto, merced a un gol del delantero colombiano Luis Javier Suárez al cazar el rechace de un penal que él mismo había fallado.

Fue el último partido de la jornada 21 del campeonato luso. Si el Oporto ganaba sacaba siete puntos de ventaja a los lisboetas y dejaba la liga casi vista para sentencia. Todo indicaba que así sería tras el gol de Seko Fofana en el minuto 76.

Pero con los visitantes volcados en ataque, un penal por mano daba la ocasión a Luis Suárez de mantener a Sporting con vida en la pelea por la liga. Su lanzamiento desde los once metros fue detenido por Diogo Costa, pero el colombiano estuvo atento al rechace y envió el balón al fondo de las redes.

Con ese gol, Suárez igualó de paso con el griego Pavlidis, del Benfica, como máximo realizador del campeonato con 19 dianas.



Luis Javier Suárez, delantero colombiano. Sporting CP.

A falta de 13 fechas, el Oporto tiene una ventaja de cuatro puntos sobre el Sporting y de siete sobre el Benfica.



Tabla de goleadores de la Primeira Liga de Portugal tras gol de Luis Díaz con Sporting de Lisboa: