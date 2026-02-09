Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así quedó la tabla de goleadores de la Liga de Portugal, tras gol de Luis Javier Suárez con Sporting

Así quedó la tabla de goleadores de la Liga de Portugal, tras gol de Luis Javier Suárez con Sporting

Este lunes el colombiano Luis Javier Suárez anotó en el clásico Porto vs. Sporting de Lisboa y está en el podio de los máximos artilleros en la Primeira Liga 2025/26.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez, colombiano del Sporting de Lisboa.
Luis Javier Suárez, colombiano del Sporting de Lisboa.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad