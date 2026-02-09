Crisis de Cristiano Ronaldo se llevaría por delante a directivo de Al Nassr; rodaría cabeza de capo

La estabilidad del Al-Nassr atraviesa uno de sus momentos más críticos desde la llegada de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita. Y es que el exjugador de Manchester United y Real Madrid, entre otros, entró en rebeldía, se quejó de la forma de contratación de la Saudí Pro y faltó a dos partidos, en medio de versiones de prensa, críticas y una polémica que le dio la vuelta al mundo. Incluso, se llegó a hablar de una posible salda del atacante en junio, como quiera que ofertas no le faltan.

Lo que comenzó como una serie de tensiones en el club árabe ha escalado rápidamente a las oficinas del club, dejando al descubierto una fractura interna que podría saldarse con la salida de un alto mando, según trascendió en los medios en las últimas horas.

Según informa el diario luso 'A Bola', citando fuentes del medio de Arabia 'Arriyadiyah', la directiva del club saudí ha tenido que intervenir de urgencia para calmar las aguas y ofrecer garantías de estabilidad al astro portugués, que eu uno de los recientes compromisos recibió apoyo de los aficionados del Al Nassr, que mostraron en lo alto de las gradas el número '7' de CR7,

La mecha de esta crisis se encendió tras una reciente entrevista concedida por Abdullah Al-Majed, presidente de la junta directiva. En sus declaraciones, Al-Majed cuestionó abiertamente la labor tanto del director general como del cuerpo técnico liderado por el también portugués Jorge Jesus.



Estas palabras no han caído nada bien en el vestuario, especialmente entre el "núcleo duro" de futbolistas y profesionales portugueses encabezados por CR7. El malestar generado ha sido tal que la continuidad de Al-Majed parece tener los días contados.

La situación ha llegado a un punto de no retorno donde la directiva busca proteger su mayor inversión (Ronaldo) frente a la inestabilidad administrativa.



¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo con Al Nassr?

En el propio 'A Bola' se mencionó que los actos de rebeldía del portugués ya han terminado y así se consignó que "Cristiano ha finalizado su periodo de protesta y ya se ha reincorporado a los entrenamientos del equipo. Sin embargo, a pesar del acuerdo de paz, el internacional portugués no jugará este miércoles la Liga de Campeones Asiática (los saudíes juegan en Turkmenistán contra el Arkadag), y su regreso a los terrenos de juego está previsto para el sábado a domicilio contra el Al Fateh".

Cristiano Ronaldo, capitán y delantero de Al Nassr, se lamenta por la derrota contra Al Ahli Getty Images