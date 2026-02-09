Síguenos en:
Crisis de Cristiano Ronaldo se llevaría por delante a directivo de Al Nassr; rodaría cabeza de capo

Crisis de Cristiano Ronaldo se llevaría por delante a directivo de Al Nassr; rodaría cabeza de capo

En el caso de Cristiano Ronaldo y su rebeldía en Al Nassr sigue siendo tema en la prensa europea y así se entregaron noticias de última hora. Se espera confirmación de una bomba.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 9 de feb, 2026
Cristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr.
