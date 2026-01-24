¿Por qué Kevin Castaño fue desconvocado para el debut de River Plate en la Liga de Argentina?

La Liga de Argentina comenzó este fin de semana y de entrada no fueron buenas las noticias sobre los colombianos. Tal fue el caso del volante Kevin Castaño, quien fue convocado por River Plate para el estreno contra Barracas Central, pero a última hora no apareció ni en el banco de suplentes.

Por fortuna, al parecer no fue nada grave ni de consideración y la prensa argentina contó los detalles. "KEVIN CASTAÑO QUEDÓ AFUERA DEL BANCO DE SUPLENTES DE RIVER Ante Barracas Central por el debut en el Torneo Apertura, el volante colombiano no integró los relevos del entrenador Marcelo Gallardo. ¿El motivo? Una gastroenterocolitis", fue la información que reveló el portal argentino 'TyC Sports'.

El conjunto 'millonario' compartió los nombres de los 24 jugadores convocados y allí aparecía Castaño junto al otro colombiano Juan Fernando Quintero, quien incluso fue incluido en el once titular.

De esta manera, solo queda esperar que detalles entrega River en los próximos días, sobre todo teniendo cuenta que el miércoles 28 de enero vuelven a jugar por Liga, contra Gimnasia y Esgrima, en el estadio Monumental de Buenos Aires.



📝 Los convocados por Marcelo Gallardo para visitar a Barracas Central en nuestro debut en el #TorneoApertura Mercado Libre 2026 ⚽#VamosRiver 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/53wvcp5RMK — River Plate (@RiverPlate) January 23, 2026

Kevin Castaño, el bastión y la segurida del mediocampo 'millonario'

El jugador de 25 años arribó a River Plate en marzo de 2025 por casi 13 millones de euros, uno de los fichajes más caros en la historia del club y por eso las exigencias han sido altas. En un principio criticaron su llegada por su corta carrera y por llegar procedente del Krasnodar de la Liga de Rusia. Sin embargo, el colombiano fue demostrando su valía dentro del terreno de juego y Gallardo lo tiene como uno de sus preferidos en el once titular. El años pasado disputó 37 encuentros, en los cuales dio dos asistencias.

Castaño también ha jugado en el Cruz Azul de la Liga MX y en Águilas Doradas de Rionegro en la Liga de Colombia. Además, en la 'tricolor' aparece como uno de los hombres de confianza del DT Néstor Lorenzo, quien lo convocó en varias oportunidades en las eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026. 23 partidos, una asistencia y 1.033 minutos de juego son sus registros con los 'cafeteros'.