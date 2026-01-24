Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Por qué Kevin Castaño fue desconvocado para el debut de River Plate en la Liga de Argentina?

¿Por qué Kevin Castaño fue desconvocado para el debut de River Plate en la Liga de Argentina?

El volante colombiano Kevin Castaño apareció en la convocatoria de River Plate para enfrentar a Barracas Central, sin embargo, a última hora lo enviaron a la tribuna.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de ene, 2026
Comparta en:
Kevin Castaño, volante colombiano que milita en River Plate.
Kevin Castaño, volante colombiano que milita en River Plate.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad