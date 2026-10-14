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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Preocupación con Sebastián Villa en Boca Juniors; su DT contó lo que pasó contra Vasco da Gama

Preocupación con Sebastián Villa en Boca Juniors; su DT contó lo que pasó contra Vasco da Gama

El colombiano Sebastián Villa ingresó en la segunda parte para darle una mano a Boca Juniors, sin embargo, sufrió un percance y ahora genera mucha incertidumbre.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
afp.

Boca Juniors pasó una mala noche en la Copa Sudamericana 2026 luego de perder 0-1 con Vasco da Gama, en la Bombonera, por el juego de las semifinales. Más allá del resultado negativo, en el club 'xeneize' también hay preocupación por el colombiano Sebastián Villa, quien sufrió una molestia física que lo podría marginar de las canchas por unos días. Luego del encuentro, el DT Rodolfo Arruabarrena dio detalles sobre lo sucedido.

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"Villa entró y en la segunda jugada que tiene, que patea de zurda, creo que ha hecho un mal movimiento y tiene el tobillo bastante hinchado. Será un poco de hielo y supongo que no habrá problema. Esa es mi opinión, después tengo que ver la parte médica y hablar con Sebastián", dijo en rueda de prensa sin esconder nada sobre el habilidoso extremo

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De esta manera, habrá que esperar un parte médico oficial para conocer con exactitud que lesión presenta sobre todo teniendo en cuenta que Boca tiene acción este viernes contra Talleres de Córdoba por la Liga Argentina y el martes 16 de octubre el juego de vuelta ante Vasco da Gama, en Río de Janeiro.

Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Sebastián Villa, colombiano de Boca Juniors.
Getty Images.

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¿Qué le pasó a Sebastián Villa?

Según el portal argentino 'TyC Sports', el exTolima no tuvo su mejor encuentro, puesto que antes de la lesión no estaba marcando mucha diferencia ante sus rivales. "El delantero de 30 años ingresó a los 13 minutos del complemento en lugar de Williams Alarcón y, aunque no tuvo una destacada actuación, le aportó desequilibrio a la ofensiva del Xeneize", se lee de entrada en citado medio.

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A los pocos minutos, se presentó la acción que lo desencajó del juego por completo. "Pero en la segunda acción que protagonizó en ataque, fue cuando sintió la molestia. Tras presionar y recuperar en la salida del equipo brasileño, Villa enganchó y sacó un potente zurdazo, pero su remate salió muy elevado. Acto seguido, el colombiano se tocó el tobillo y acusó gestos de dolor. Si bien continuó en cancha y en ningún momento pidió el cambio, se lo notó resentido luego de esa acción y no tuvo la explosividad que suele demostrar habitualmente. Una vez finalizado el encuentro, se retiró rengueando rumbo al vestuario", agregaron.

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