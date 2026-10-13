Molestia en Dimayor por lo ocurrido con El Campín; "somos un hazmerreír a nivel a mundial"

La cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, desató una polémica por el estado de la cancha del estadio El Campín. En entrevista con 'ESPN', Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, explicó por qué la decisión se tomó a pocos minutos del inicio, defendió la actuación del organismo y señaló a Sencia, operador del escenario deportivo, por lo ocurrido con la gramilla.

Además, el dirigente aclaró que el término preciso para referirse a lo sucedido es aplazamiento y no cancelación ni suspensión, pues el compromiso deberá disputarse en una nueva fecha, todavía sin confirmar. Zuluaga también descartó que Once Caldas pueda reclamar los puntos en el escritorio, se refirió a la responsabilidad del equipo local y cuestionó el uso de los escenarios deportivos para conciertos y otros eventos.

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¿Partido cancelado o suspendido?

"Tenemos que aplazar el partido, que es la palabra precisa, ya que debe jugarse. No se suspende porque no se inició y no se cancela porque sigue en el calendario".

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¿Ya hay una fecha tentativa?

"No. Estamos haciendo fútbol a pesar del país en el que vivimos porque hay amenaza de paro en todo el país, de que no tenemos estadios propios, de que por los climas y nuestra geografía se hacen difíciles los desplazamientos, luchar contra todo el mundo para tratar de hacer un partido. Quiero aclarar que revisamos la cancha, fuimos con expertos, pero el experto de Sencia le certificó al país de que habría fútbol y hay grabaciones, estando incluso por escrito. El culpable no es Dimayor, más allá de que es fácil señalar, pero nadie sabe lo que hay detrás. Desde que Sencia cogió El Campín, se deterioró la cancha y las instalaciones. Ya no tenemos un palco para invitar a una autoridad deportiva porque Sencia es el dueño de todas las sillas. Desafortunadamente, nos obliga a que suceda lo que está pasando".



Así está la cancha de El Campín, previo a Millonarios vs Once Caldas, que se canceló Colprensa

¿Es verdad que Millonarios insinuó aplazar el partido por el mal estado de la cancha?

"Millonarios nos acompañó en todo momento, aceptó que el partido se hiciera, estuvo desde el primer momento en que entregaron la cancha, cuando se tendió el tapete ese y se estuvo pendiente a que pegara la gramilla, lo cual no sucedió. Se habló del aplazamiento incluso para mañana, pero no va a haber ninguna diferencia. De hecho, el partido de Santa Fe y Jaguares tampoco se va a poder realizar".

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¿Por qué Dimayor se demoró en la decisión final?

"La última decisión la toman los clubes. El equipo local es quien tiene que entregar un estadio y una cancha para poder jugar un partido".

¿Ustedes no están contentos con Sencia?

"No somos los dueños del estadio. El propietario único es el Distrito y debe tomar las decisiones. Sencia es quien tiene que responder, pero no lo está haciendo. Somos un hazmerreír a nivel a mundial".

Así se ve la cancha de El Campín, previo a Millonarios vs Once Caldas, por la Liga BetPlay II-2026 Cortesía

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¿Once Caldas puede pedir los puntos en el escritorio?

"No. En este momento, fue una fuerza mayor. El estadio tuvo una inspección. Ayer estaba tapada la gramilla, se revisó y se creía que podía haber una evolución, ya que los expertos certificaban de que así sería. Cuando la destaparon, vimos de que no. La decisión no se tomó antes porque la cancha estaba cubierta, debido a las lluvias y demás. Cuando vimos y nos dimos cuenta, se tomó la decisión de no arriesgar a los jugadores o quedáramos peor, ya que la gramilla se iba a levantar, siendo un bochorno".

Se vienen más conciertos, ¿Cuál es la posición de Dimayor?

"No hay estadio donde jugar en Bogotá. Solo está Techo, donde incluso pretendían hacer conciertos, pero, por fortuna, no sucedió, ya que se puso una tutela y se ganó. De parte de la Dimayor ofrecemos disculpas por lo que nos corresponde. Estamos haciendo lo mejor que podemos, pero ya no hay estadios porque los están usando para eventos públicos, en los que pasan cosas peores que en el fútbol, pero de eso ni se habla".