Primer parte médico sobre Yerson Mosquera, tras su lesión con Wolverhampton, en la Premier

Jornada para el olvido para Wolverhampton . Este sábado 21 de septiembre, no solo perdió 3-1 contra Aston Villa, sino que, además, se dio la lesión de Yerson Mosquera , defensa central que es habitual titular. Y es que la primera información que llega con relación al estado de salud del colombiano no es la esperada. Así lo expresó el director técnico, Gary O'neil.

"La verdad es que no pinta bien. Obviamente, fue un gran golpe para nosotros en el juego y sería una baja para nosotros perderlo por una cantidad significativa de tiempo. Estaba rindiendo a un nivel alto y haciendo lo que esperábamos en la cancha. No podemos permitirnos perderlo. Ojalá no sea tan malo como se teme, pero la cosa no pinta bien", sentenció.

¡ALARMAS ENCENDIDAS EN COLOMBIA! Tras este duro cruce con Morgan Rogers, Yerson Mosquera tuvo que abandonar el duelo ante Aston Villa en camilla sobre el final del partido.



Así fue el partido entre Aston Villa y Wolverhampton, por la fecha 5 de la Premier League

Apenas unos días después de ganar su primer partido en Champions League en más de 40 años, el Aston Villa volvió a la Premier League para llevarse una agónica victoria contra el Wolverhampton Wanderes (3-1).

Le costó a los 'Villanos' ante un rival que tampoco había tenido mucho descanso, puesto que los 'Lobos' cayeron eliminados entre semana de la Copa de la Liga, y tuvieron que remontar un gol en contra para dejar los tres puntos en Birmingham.

El Wolves se adelantó en la primera parte tras un error grosero de Diego Carlos en la salida de balón. El brasileño regaló el esférico al intentar dárselo a Amadou Onana, Matheus Cunha estuvo más rápido, se anticipó al centrocampista y sacó un latigazo desde la frontal que se coló junto al palo derecho.

Yerson Mosquera, defensa central del Wolverhampton, lesionado en el partido contra Aston Villa Getty Images

El golazo tuvo al Villa por debajo en el marcador hasta el minuto 73, cuando comenzó la remontada. Ollie Watkins marcó el 1-1 en un tiro dentro del área que tocó en un defensa y superó por alto al portero y Konsa puso el 2-1 en el minuto 88 cuando reventó la pelota en el segundo palo en un centro lateral, ya con todo Aston Villa buscando el tanto de la victoria.

En el tiempo de descuento, Jhon Jáder Durán hizo el 3-1, lo que le confirma como el delantero más prolífico en este inicio de temporada en cuanto a la relación de minutos jugados-goles.