Primera asistencia de Santiago Arias en Independiente para un golazo de media chilena

Santiago Arias está decidido a hacerse con un cupo en la Selección Colombia para el Mundial 2026. En la posición de lateral derecho, se encuentran jugadores en alto nivel como Daniel Muñoz y Andrés Felipe Román. Razón por la que el antioqueño, de 34 años, no quiere dar ventajas y encontró un nuevo equipo, rápidamente. Recordemos que Bahía, de Brasil, no le renovó contrato y finalizó en diciembre de 2025.

Independiente de Avelleneda le abrió las puertas a Santiago Arias y respondió. Este sábado 21 de febrero, por la sexta fecha de la Liga Argentina, en la derrota 3-2 frente a Independiente Rivadavia, el jugador colombiano dio su primera asistencia con la camiseta del 'rojo' y lo celebró con toda. Al minuto 48, salvó el esférico, tras un centro largo, envió un centro y Gabriel Ávalos marcó de media chilena, lo que era el 1-1 parcial.



Vea la asistencia de Santiago Arias, en Independiente Rivadavia vs. Independiente