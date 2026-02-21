Primera asistencia de Santiago Arias en Independiente para un golazo de media chilena

Publicidad
Santiago Arias está decidido a hacerse con un cupo en la Selección Colombia para el Mundial 2026. En la posición de lateral derecho, se encuentran jugadores en alto nivel como Daniel Muñoz y Andrés Felipe Román. Razón por la que el antioqueño, de 34 años, no quiere dar ventajas y encontró un nuevo equipo, rápidamente. Recordemos que Bahía, de Brasil, no le renovó contrato y finalizó en diciembre de 2025.
Independiente de Avelleneda le abrió las puertas a Santiago Arias y respondió. Este sábado 21 de febrero, por la sexta fecha de la Liga Argentina, en la derrota 3-2 frente a Independiente Rivadavia, el jugador colombiano dio su primera asistencia con la camiseta del 'rojo' y lo celebró con toda. Al minuto 48, salvó el esférico, tras un centro largo, envió un centro y Gabriel Ávalos marcó de media chilena, lo que era el 1-1 parcial.
¡¡POR FAVOR QUE PEDAZO DE GOL!! ESPECTACULAR PIRUETA DE ÁVALOS PARA EL 1-1 DE INDEPENDIENTE VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA.— SportsCenter (@SC_ESPN) February 21, 2026
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/tqLoDb7tmV