Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Primera asistencia de Santiago Arias en Independiente para un golazo de media chilena

Primera asistencia de Santiago Arias en Independiente para un golazo de media chilena

Cuando la jugada parecía terminar en nada, el lateral derecho, Santiago Arias, envió un centro preciso para que Gabriel Ávalos marcara un acrobático gol contra Rivadavia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de feb, 2026
Santiago Arias, lateral derecho colombiano, dio su primera asistencia con Independiente, en Argentina
AFP

