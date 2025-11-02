Síguenos en::
Colombianos en el exterior  / Qué dolor; la dura patada que recibió Rafael Santos Borré en partido de Internacional

Qué dolor; la dura patada que recibió Rafael Santos Borré en partido de Internacional

El delantero barranquillero sufrió la 'furia' de un defensor de Atlético Mineiro este domingo en medio de un juego del Brasileiaro. Rafael Santos Borré se quejó de dolor.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2025
La dura patada que recibió Rafael Santos Borré en Internacional vs. Atlético Mineiro.
La dura patada que recibió Rafael Santos Borré en Internacional vs. Atlético Mineiro.
