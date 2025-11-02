Qué dolor; la dura patada que recibió Rafael Santos Borré en partido de Internacional

Internacional de Porto Alegre se enfrentó este domingo a Atlético Mineiro en una nueva jornada del Brasileirao. Fue un duelo muy disputado en el Estadio Beira-Rio, al punto, que de forma temprana, el 'galo' se quedó con un hombre menos en cancha y todo por una dura falta hacia el delantero colombiano, Rafael Santos Borré.

El artillero barranquillero de los 'colorados' recibió un dura patada por parte de Vitor Hugo, esto cuando sólo iban 15 minutos de la contienda. Borré Maury intentó controlar el balón, pero en ese momento, el zaguero de Mineiro hizo un quite deslizante, llevándose por delante al exRiver Plate.

La jugada fue revisada por el árbitro central en el VAR, y luego de ver las imágenes en el monitor, decidió mostrarle la tarjeta roja a Vitor Hugo. En el caso de Borré, se le vio bastante adolorido en el césped de juego durante varios minutos; para la fortuna de todos en el Internacional pudo continuar en el compromiso.



Vea acá la dura patada que recibió Rafael Santos Borré en Internacional vs. Atlético Mineiro: