Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Si le marco gol a Liverpool, no lo celebro; los hinchas verán la forma en que me reciban"

"Si le marco gol a Liverpool, no lo celebro; los hinchas verán la forma en que me reciban"

En medio de una temporada difícil para Liverpool, que no la pasaba bien ni en Premier League ni en Champions, se avecina un partido que tiene varios condimentos.

Por: EFE
Actualizado: 2 de nov, 2025
Comparta en:
Hinchas del Liverpool en un partido en Anfield, por la Premier League
Hinchas del Liverpool en un partido en Anfield, por la Premier League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad