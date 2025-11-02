"Si le marco gol a Liverpool, no lo celebro; los hinchas verán la forma en que me reciban"

Trent Alexander-Arnold regresa a Anfield apenas cuatro meses después de abandonar el Liverpool, defendiendo la camiseta del Real Madrid en un partido en el que si juega y marca, anunció que no celebrará el tanto, concienciado para admitir cualquier recibimiento de la afición 'red' sin que afecte al amor que sentirá siempre por el club.

"Sinceramente, si marcase, no lo celebraría", confesó a horas de volver a Anfield. "La forma en la que sea recibido es decisión de los seguidores. Yo siempre amaré el club y siempre voy a ser un fan. Estaré eternamente agradecido por las oportunidades y por todas las cosas que hemos vivido juntos. Vivirán conmigo para siempre. Pase lo que pase, mis sensaciones no cambiarán, tengo recuerdos que estarán conmigo de por vida y no hay problema en como sea recibido. Nada lo cambiará", añadió.

Trent sabía desde que decidió abandonar el Liverpool que en algún momento de su carrera le tocaría enfrentarse al equipo en el que ha pasado toda su carrera. Aunque confesó que no esperaba que fuera tan pronto.

"En el sorteo creo que todo el mundo sabía que iba a suceder. Estaba destinado a que ocurriera. Obviamente, el Liverpool es un equipo top y sabía que en algún momento terminaría jugando contra ellos, ya sea en Madrid o allí. Y va a ocurrir muy pronto. Tengo emociones encontradas. Será un partido muy difícil, pero uno que me emociona jugar, un partido enorme en un escenario enorme", valoró en una entrevista emitida en Prime Vídeo.

Para Trent, la mala dinámica de resultados de esta temporada del Liverpool, que cortó en la 'Premier League' justo antes de enfrentarse al Real Madrid, no muestra el nivel que tiene su ex equipo."He jugado allí y sé el entrenador que tienen, conozco lo buen equipo que son. Aunque no han tenido buenos resultados últimamente, siguen siendo un equipo de fútbol de primer nivel".

Jugadores del Liverpool celebran un gol ante su gente, en el estadio Anfield AFP

Reconoció el lateral derecho inglés, que lo que más le está costando en su adaptación al Real Madrid es el idioma. "Me gusta mucho La Liga, también la comida. Me gusta la paella y la carne. La cultura es muy diferente, pero me gusta mucho. El sol, el estilo de vida. He hecho muchos amigos nuevos, aunque el mejor sigue siendo Jude", dijo.

"Es importante el idioma para adaptarte a la cultura", añadió al confesar que pese a las tres horas que recibe de clase de español a la semana, hay momentos en los que tiene problemas para entender a Xabi Alonso o a sus compañeros cuando hablan muy rápido. "Xabi me habla mucho en inglés para que pueda comprender bien cada consigna", sentenció.