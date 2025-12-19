Síguenos en:
Selección Colombia  / 'Pibe' Valderrama, con fe en Selección Colombia para el Mundial: "los jugadores tienen personalidad"

'Pibe' Valderrama, con fe en Selección Colombia para el Mundial: "los jugadores tienen personalidad"

El excapitán y figura de la Selección Colombia, Carlos 'Pibe' Valderrama, se mostró optimista con la participación de los dirigidos por Néstor Lorenzo en el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de dic, 2025
Carlos 'Pibe' Valderrama, excapitán de la Selección Colombia.
Carlos 'Pibe' Valderrama, excapitán de la Selección Colombia.
Foto: @pibevalderramap.

