'Pibe' Valderrama, con fe en Selección Colombia para el Mundial: "los jugadores tienen personalidad"

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 está cada vez más cerca: 48 combinados lucharán por el preciado trofeo el año entrante en tierras norteamericanas. En dicha cita orbital, la Selección Colombia espera tener una buena participación y superar lo hecho en Brasil 2014 donde llegó hasta los cuartos de final, siendo eliminada por la anfitriona.

El optimismo sobre un excelente desempeño de la 'tricolor' en Estados Unidos, México y Canadá, está en el aire, muy latente. Como mucha fe y esperanza, así ve Carlos 'Pibe' Valderrama a los dirigidos por Néstor Lorenzo y el grupo que le correspondió en la Copa del Mundo. El excapitán de la 'amarilla' sostuvo que ese primer partido será muy importante.

La Selección Colombia integra el grupo K del Mundial 2026. AFP

"El grupo es fuerte como todos, es el campeonato Mundial. Yo le tengo fe a la Selección Colombia, a mí me gusta esta Selección: juega bien y los jugadores tienen personalidad; ¿qué hay que hacer?, hay que ganar, y el mensaje que le mando a los muchachos es que el primer partido es jodido; por experiencia propia lo digo. Estoy optimista con esta Selección porque juega bien y lo demostró en la cancha, y siento que nos van a dar alegría en el grupo que está, y va a seguir", esas fueron las palabras del 'Pibe' Valderrama en charla con 'Espn'.



Valderrama Palacio concedió estas declaraciones previo a su participación en el partido de despedida de Mario Alberto Yepes, de este sábado 20 de diciembre, en la ciudad de Cali. El samario hace parte del magnífico cartel de invitados, que incluye a otras estrellas del balompié internacional como Falcao García, Iván Ramiro Córdoba y Didier Drogba, solo por mencionar algunas.

Recordemos que la Selección Colombia quedó ubicada en el Grupo K del Mundial 2026 junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre RD Congo/ Jamaica/ y Nueva Caledonia.



La participación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 desde la astrología

Por otra parte, en las últimas horas se conoció otro ángulo de cómo le irá a la 'tricolor' en la cita orbital del 2026. Según reveló el astrólogo Giorgio Armas este viernes en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', los dirigidos por Lorenzo serán uno de los combinados que serán sorpresa.

"Colombia va a sorprender, va a llegar lejos, al igual que Estados Unidos. Un consejo para la Selección Colombia, prepárense para los penales, va a ser un Mundial con muchos penales. Hasta octavos o cuartos de final puede llegar", dijo el Armas.