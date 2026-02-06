¿Qué número usará James Rodríguez en Minnesota United, de la MLS? Ya se hizo oficial

Minnesota United anunció este viernes 6 de febrero que el club ha fichado al mediocampista ofensivo, James Rodríguez, con un contrato garantizado hasta junio de 2026, con una opción de extender hasta diciembre. El colombiano ocupará un lugar en la plantilla internacional, siendo el equipo número 13 en su carrera, tras pasar por Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano y León.

"James es un jugador cuya calidad, visión y experiencia al más alto nivel son indiscutibles. Nos entusiasma incorporar su creatividad e inteligencia futbolística a nuestro grupo. Al mismo tiempo, este fichaje se basa en la fuerza colectiva, no en confiar todo en un solo futbolista", expresó Khaled El-Ahmad, Director de Fútbol y Director Deportivo del MNUFC, en la rueda de prensa oficial de la presentación del volante cucuteño, quien ya es visto como la máxima figura.

James Rodríguez, nuevo jugador de Minnesota United Captura de pantalla de rueda de prensa de Minnesota

"Creemos que, dentro de nuestra estructura y cultura, James Rodríguez puede aportar una dimensión importante. Nos centramos en integrarlo de la mejor manera y en asegurarnos de que contribuya de forma que eleve al grupo. Confiamos en que, juntos, podemos crear algo impactante para nuestra comunidad, nuestro club y nuestra afición", sentenció El-Ahmad, que dejó claro que se hizo un esfuerzo y fueron varias semanas de charlas y negociaciones.

Sin embargo, la noticia que se estaba esperando llegó minutos más tarde. Allí, se confirmó que Rodríguez Rubio usará la número '10', dorsal que lo ha caracterizado en gran parte de su carrera. Si bien era lo que se esperaba, no había nada asegurado, pero en las redes sociales oficiales del Minnesota United ya incluso la pusieron a la venta, lo que ha tenido alta acogida por parte de los miles de aficionados de la escuadra estadounidense.

