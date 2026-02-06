¿Cuándo sería el debut de James Rodríguez con el Minnesota United en la MLS?

James Rodríguez fue confirmado este viernes como el fichaje más importante en la historia del Minnesota United. El volante y capitán de la Selección Colombia llegó como agente libre al elenco de la Major League Soccer (MLS), tras su paso por el Club León del balompié mexicano.

A raíz de la presentación oficial del centrocampista, de 34 años, en el equipo que milita en la Conferencia Oeste del principal campeonato norteamericano, ahora muchos fanáticos de Rodríguez Rubio se preguntan cuándo sería el debut del talentoso cucuteño.

James aterrizó en la MLS con una trayectoria importante, que incluye clubes de Europa como el Real Madrid, Bayern Múnich y Porto, por mencionar algunos, así como notables escuadras en el fútbol sudamericano.

James Rodríguez fue presentado en rueda de prensa Captura de pantalla de rueda de prensa de Minnesota

¿Cuándo sería el debut de James Rodríguez con el Minnesota United de la MLS?

Si bien los populares ‘the loons’ aún no han dicho la fecha del debut de James David, se prevé que su posible estreno pueda darse en el siguiente compromiso.



El Minnesota United abrirá la temporada regular de la MLS el próximo 21 de febrero, cuando visite a Austin FC, en el Q2 Stadium. Dicho juego tiene un horario establecido de las 8:30 p.m. para Colombia y se podrá ver EN VIVO por Apple TV.

Este compromiso no sólo marcaría el primer juego del ‘10’ en el campeonato estadounidense, sino que a su vez sería un rival y escenario exigente, ya que Austin suele ser muy fuerte en condición de local.



¿Cuándo sería el estreno de James Rodríguez como local, con el Minnesota United?

El calendario de la Major League Soccer lo precisa para el 28 de febrero cuando los ‘the loons’ reciban al FC Cincinnati en el Allianz Field. Se espera que en este juego sea la presentación de Rodríguez Rubio ante los fanáticos de su nuevo club.

Hay que precisar que sorpresivamente, James no ocupara plaza como 'Jugador Franquicia', lo que facilitó el tema salarial del equipo.

"Es verdad que he jugado en clubes grandes y buenos, pero quería esta liga. Cuando se dio la chance de estar con este equipo, fue lento, pero se dio. Voy a darlo todo para que se sientan bien y estoy aquí para ayudar. Espero que ganemos cosas porque yo siempre quiero ganar", expresó el colombiano en su presentación oficial del por qué había elegido el Minnesota United para jugar este 2026.

El 'crack' cucuteño firmó un acuerdo hasta junio de 2026, con una opción del club para extenderlo hasta diciembre de 2026.