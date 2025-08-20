Hinchas de Millonarios se fueron a los puños afuera de El Campín; video es viral en redes

Este miércoles 20 de agosto, a las afueras del estadio Nemesio Camacho El Campín, varios hinchas de Millonarios se fueron a los golpes entre ellos mismos, en la previa del duelo contra Unión Magdalena por la primera jornada de la Liga BetPlay II-2025, que estaba aplazado.

Y es que, según lo reveló a través de su cuenta de Instagram el reconocido hincha azul, el 'Moneda', todo esto se presentó por el tenso ambiente y malos resultados del cuadro bogotano, quien, antes del compromiso, se encontraba en la última casilla de la tabla de posiciones.

Pero eso no fue todo, pues el fanático 'embajador', y que fue barrista del equipo capitalino, también hizo una grave denuncia, enfatizando en que los directivos del equipo 'albiazul' enviaron a un grupo de personas para fomentar la pelea, defendiendo su gestión a todos aquellos que critique o vayan en contra de ellos, sea con cánticos, frases o más.

"Lastimosamente llegaron los barras bravas de Serpa y Camacho a atacar a los hinchas que van en contra de los malos manejos deportivos que tiene Millonarios; yo les pregunto, por qué se las dan de malos con personas que no son violentas ,que son de millos y que defienden la historia, la gloria y el sentido de pertenencia del club, que critican el mal manejo administrativo deportivamente de estos directivos ineptos que de fútbol no saben nada", indicó el 'Moneda' en su publicación.

Evidentemente, hasta el momento no se ha comprobado o determinado que los directivos de Millonarios hayan enviado personas para propagar la violencia defendiéndolos de los malos comentarios y demás. No obstante, lo que si es cierto, es que el ambiente en el entorno 'embajador' no pasa por sus mejores días.

