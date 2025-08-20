Millonarios vs. Unión Magdalena, detenido por líos en las tribunas de El Campín; ambiente caliente

El ambiente en el estadio El Campín fue candente, con un gran número de pancartas de los hinchas de Millonarios en contra de los directivos y hasta de los jugadores. Esto se observó desde que los equipos saltaron a la cancha para enfrentar al Unión Magdalena.

Y de esa manera, con el correr de los minutos todo se puso más tenso y promediando el segundo tiempo, al minuto 54, se dieron disturbios en un sector de la tribuna. Por esa razón, el árbitro Jhon Alexander Ospina decidió detener el juego y mandar a los jugadores de los dos equipos al camerino para preservar la seguridad de todos. Ahí, se escucharon improperios en contra del cuadro dueño de casa.

En los sectores de las tribunas norte y sur se ubicaron efectivos policiales, más personal de logística pendientes de que no se presentaran intentos de ingresar a la cancha y poner en riesgo a los protagonistas del espectáculo.

Cabe destacar que en una situación sin precedentes, desde la tribuna norte del estadio capitalino fueron lanzados todo tipo de zapatos, en forma de protesta por la mala campaña del equipo que dirige David González.

Hinchas de Millonarios tiraron zapatos a la cancha. Pantallazo de transmisión.

"Los delegados de los dos equipos, Millonarios y Unión Magdalena, estuvieron hablando con gente de la Policía en estos momentos", se informó en la transmisión de 'Win Sports', desde la planta baja del escenario deportivo.

Instantes antes, el habilidoso Jammeson Sarmiento había marcado el segundo tanto para los 'bananeros', poniendo el 1-2 parcial. El mismo jugador había marcado el primero para la visita. Por los 'embajadores', anotó Beckham Castro, iniciando el compromiso.

Finalmente, a las 9:25 de la noche se volvió a reanudar el partido con el que los dos clubes se están poniendo al día con el calendario.

