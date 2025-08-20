Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios vs. Unión Magdalena, detenido por líos en las tribunas de El Campín; ambiente caliente

Cuando el partido iba 1-2 a favor de los visitantes, se presentaron algunos desmanes en un sector de la grada del estadio y los dos equipos se fueron a los camerinos.

Hinchas de Millonarios en el estadio El Campín.
Foto: Colprensa.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 20, 2025 09:31 p. m.