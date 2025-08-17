James Rodríguez es tema en México: la petición que le hicieron los hinchas del León

James Rodríguez no para de dar de qué hablar en México. El 11 de mayo puso punto final a su primer semestre con la camiseta del León, firmando dos goles y brindando seis asistencias. De igual manera, llegó hasta cuartos de final. A partir de ahí, disfrutó de unas vacaciones, pero el pasado 13 de julio, regresó a la acción con el equipo.

Eso sí, su inicio de temporada no ha sido el esperado. El primer juego del segundo semestre fue contra San Luis, en donde perdieron 0-1 y jugó 28 minutos. Posteriormente, fue titular y disputó el partido completo en el triunfo 1-0 sobre Chivas de Guadalajara y también en la derrota 1-4 contra Cruz Azul. Sin embargo, las cosas cambiaron.

El mediocampista colombiano, James Rodríguez, fue baja sensible en la caída 1-3 con Monterrey, llevado a cabo el 11 de agosto. Además, tampoco estuvo en el triunfo 0-1 sobre Necaxa, disputado el viernes 15 del mismo mes. Según informó su entrenador, Eduardo Berizzo, la ausencia del '10' se debió a una molestia muscular que tiene.

Ahora, los aficionados no se olvidan del 'cafetero' y hasta se animaron a hacer una petición. En la cuenta de 'X' de 'Fieramanía', que es especializada en el Club León, escribieron el siguiente mensaje: "Estamos de acuerdo que James Rodríguez y Rogelio Funes Mori deben ser los cobradores de penaltis en el equipo, ¿verdad?".

👊🏽 Estamos de acuerdo que James Rodríguez y Rogelio Funes Mori deben ser los tiradores de penales del Club León, ¿verdad? #Fieramanía pic.twitter.com/1pyC85cql4 — Fieramanía (@FieramaniaMX) August 17, 2025

De inmediato, las reacciones aparecieron y en su mayoría estuvieron de acuerdo. No obstante, también hubo quienes expresaron que el colombiano no era el indicado. Lo cierto es que dicha pregunta surgió, luego de que Nicolás Fonseca fallara desde el punto blanco del penalti, al minuto 84, frente a Necaxa, en Aguascalientes.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Club León, no estuvo contra Necaxa por una lesión muscular Getty Images

El próximo compromiso del Club León está programado para el sábado 23 de agosto, a las 6:00 p.m. (Hora de Colombia), contra Pachuca, en el estadio Nou Camp, por la sexta jornada de la Liga MX. Allí, se espera que James Rodríguez reaparezca y diga presente en el once titular, teniendo en cuenta que es la máxima estrella.