Luis Díaz, la sensación entre los hinchas del Bayern Múnich, tras ganar la Supercopa

Luis Díaz llegó 'pisando fuerte' en el Bayern Múnich. Después de haber firmado unas destacas presentaciones en los partidos de pretemporada, tuvo un juego de ensueño en su primer encuentro oficial con el club alemán. Este sábado 16 de agosto, fue titular, brilló y anotó un tanto en la victoria 2-1 sobre Stuttgart, por la Supercopa.

Dicho resultado, le permitió al guajiro conseguir su primer título con la camiseta del Bayern. Razón por la que, en medio de los festejos, los hinchas del conjunto que dirige Vincent Kompany no desaprovecharon la oportunidad para compartir con 'Lucho'. Así quedó en evidencia en una publicación del equipo bávaro en sus redes sociales.

Luis Díaz, autor de un gol del Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania contra Stuttgart AFP

En la imagen, se observa cómo varios aficionados le piden un autógrafo, una foto e incluso, en el fondo, se ve a una mujer que lo observa con profunda admiración. Pocos minutos le bastaron al colombiano para ganarse los corazones de más de uno y, ahora, espera revalidar ese alto nivel en los próximos encuentros que se avecinan.