Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, la sensación entre los hinchas del Bayern Múnich, tras ganar la Supercopa

Luis Díaz, la sensación entre los hinchas del Bayern Múnich, tras ganar la Supercopa

En el partido contra Stuttgart, Luis Díaz fue una de las figuras y marcó un gol, por lo que los aficionados alemanes ya le hacen saber todo el cariño que le tienen.