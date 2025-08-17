A Emilio Aristizábal se lo quieren 'robar' en Atlético Nacional: la broma que le hicieron

Fortaleza visitó en la noche del sábado anterior a Atlético Nacional en el marco de la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2025. Los populares 'amix' hicieron un buen planteamiento en el campo de juego del Atanasio Girardot frente a un equipo mixto del 'verdolaga'. Uno de los protagonistas del conjunto bogotano fue Emilio Aristizábal, precisamente con pasado en el club antioqueño y que en la actualidad dirige Javier Gandolfi.

El joven delantero marcó el empate parcial 1-1 en el máximo escenario deportivo de la capital de Antioquia, y luego del compromiso compartió un momento curioso con un integrante de Nacional. Todo ocurrió cuando Emilio estaba hablando con los medios de comunicación en la zona mixta del Atanasio; instante que quedó grabado por las cámaras y difundido después en las redes sociales.

Emilio Aristizábal en la formación titular de Fortaleza en su visita a Nacional Colprensa

Así fue como mientras Aristizábal entregaba sus sensaciones del juego y de cómo fue su anotación, apareció Jorman Campuzano, volante de Atlético Nacional, y quien en broma, con camaradería, se fue llevando al artillero de Fortaleza con rumbo al camerino del 'verdolaga'; a continuación las risas estallaron entre los presentes.

Recordemos que este partido entre verdes paisas y los 'amix' quedó igualado 2-2, permitiendo a los bogotanos llegar a 11 puntos en la tabla general. Nacional, por su parte, completó 12 unidades, en siete jornadas disputadas.

Acá el momento entre Emilio Aristizábal y Jorman Campuzano:

Jorman Campuzano le pide a Emilio Aristizábal que se vayan para el camerino de Nacional😂@OrgulloNal22 pic.twitter.com/vect3OOl0z — Daniela Torres 🏁⚽️ (@Danitorresg_) August 17, 2025