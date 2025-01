"Real Madrid no puede tener una sección perdedora": sin piedad con Linda Caicedo y compañía

Real Madrid femenino volvió a sucumbir con Barcelona en un enfrentamiento directo. En esta oportunidad fue por la final de la Supercopa de España que las 'merengues' se vieron superadas por los 'azulgranas'; el marcador que sufrieronLinda Caicedo y compañía fue 5-0, en juego que se efectuó en el estadio Municipal de Butarque, el domingo anterior.

Las dirigidas por Alberto Toril tienen un historia desfavorable contra las 'culés', tanto así que tras una nueva derrota, en la prensa deportiva 'ibérica' se cuestionan que una institución de renombre como el Real Madrid "no puede permitirse tener una sección tan perdedora" - refiriéndose a la escuadra femenina-, que cada vez que mide fuerzas contra el Barcelona sufre un descalabro. Además, que a nivel de Europa tampoco ha destacado bajo la dirección técnica de Alberto Toril.

Si bien en el último tiempo en las toldas 'merengues' han invertido en el equipo femenino y que puede que cada año intente superarse un poco más en la clasificación general en la Liga F, sigue estando muy por debajo de su principal 'archirrival'.

Linda Caicedo en duelo frente al Barcelona femenino, por la Supercopa de España. Foto: Getty Images.

Fue así como tras este nuevo revés de las 'madridistas' contra las 'azulgranas' en el 'Tertulión de 'Tiempo de Juego', de la cadena 'COPE', el periodista Juanma Castaño dejó unas declaraciones candentes y polémicas para la escuadra que tiene como presidente a Florentino Pérez.

"El Real Madrid no se puede permitir tener una sección tan perdedora. O haces una sección competitiva, o no la hagas", pronunció el comunicador. Eso sí, sus palabras no estaban dirigidas a Linda Caicedo y sus compañeras de equipo, sino a la institución española.

En el mismo programada radial, el comunicador Pablo González fue un poco en la misma dirección de su compañero de fórmula: "Sí, con pasta no basta, hay que cambiar al entrenador o algo", pronunció.

Barcelona además de dominar en la Liga F de España, puesto que tiene 9 campeonatos, también es triple campeón en Europa. En total son de 42 títulos, entre campeonatos nacionales e internacionales por parte de las 'culé'.

Actualidad en la Liga F de las 'merengues'

De otro lado, en la clasificación general del presente campeonato femenino, las 'merengues' están por detrás del Barcelona, líder absoluto con 48 puntos por los 37 de Linda Caicedo y sus colegas en el Real Madrid femenino.

El calendario indica que ahora las 'merengues' deberán enfocarse en el Espanyol, su próximo rival en el certamen. El viernes 31 de enero, a las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia, es el partido.