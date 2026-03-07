Reemplazó a Luis Díaz en último juego de Bayern Múnich, es brasileño y lo descubrieron en Tailandia

El pasado viernes 6 de marzo, Bayern Múnich goleó por 4-1 a Borussia Mönchengladbach; Luis Díaz se llevó los reflectores por su gran partido, en el que anotó y asistió. Sin embargo, la noticia no se la llevó exclusivamente el guajiro; más bien Maycon Cardozo, un brasileño, descubierto en Tailandia, que fue el relevo del colombiano en el compromiso, correspondiente a la jornada 25 de la Bundesliga.

Y es que, Maycon, una de las jóvenes promesas de club‘bávaro’, el pasado viernes sumó sus primeros minutos como jugador profesional; hecho dato no menor, teniendo en cuenta que ingresó para suplir a la gran estrella del partido: Luis Díaz.

“Maycon Cardozo no pudo evitar esbozar una sonrisa cuando, en el minuto 74 del partido en casa contra el Borussia Mönchengladbach (4-1), chocó la mano con Luis Díaz en la banda y pisó el césped. El joven de 17 años ya había llamado la atención con buenas actuaciones en los entrenamientos, y ahora Vincent Kompany premió al canterano con sus primeros minutos oficiales en el gran escenario. Entre los aplausos de la afición, Cardozo se colocó en el costado izquierdo del ataque y, desde su primer contacto con el balón, se mostró muy presente", citó Bayern Múnich en su página web, relatando cómo se vivió el importante momento para el joven futbolista.

¿Quién es Maycon Cardozo, joven promesa del Bayern Múnich?

Maycon, nacido en 2008 en Sao Paulo, Brasil; es hijo de Douglas Cardozo, exfutbolista profesional que tuvo un breve paso por el fútbol español en 2007, defendiendo la camiseta del Elche CF. Sin embargo, poco tiempo después de su nacimiento, se trasladó a Tailandia, país donde su padre disputó los últimos años de su carrera deportiva.



Allí, en territorio tailandés, el joven futbolista comenzó a destacar en distintas academias de formación, lo que le permitió incorporarse a la STB Sports Thai Bavaria Academy. Su destacado rendimiento le abrió la puerta para participar en una prueba del programa World Squad Sub-19 del FC Bayern Múnich.

"Maycon llegó con nosotros solo en las últimas cuatro semanas del World Squad 2024, por recomendación de la Global Academy, porque otro jugador se había lesionado de gravedad", dijo recientemente el citado Makaay sobre Maycon Cardozo. "Maycon disputó tres partidos en Estados Unidos y dos en Alemania dentro del World Squad. Eso nos bastó para recomendarlo a los responsables del Campus", dijo Roy Makaay, quien fue su entrenador durante esa etapa en las inferiores del cuadro ‘bávaro’.

Esto solo fue el inicio para el joven futbolista, que ahora hace parte del primer equipo en el conjunto alemán.