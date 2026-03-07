Tarea para Luis Javier Suárez y compañía; el plan de su DT para la parte definitiva del campeonato

Sporting Lisboa, que tiene en sus filas al goleador colombiano Luis Javier Suárez, le apunta al 'tricampeonato' en la Liga de Portugal, y para lograrlo, desde el conjunto verde lisboeta trazaron un plan a seguir.

Se viene lo decisivo de la temporada, en la actualidad los 'leones' marchan en la segunda casilla con 61 puntos - antes de enfrentarse este sábado al Braga en condición de visitante - y de ganar podrían quedar a nada del Porto, que es líder, pero que tiene un duro reto el domingo visitando el estadio Da Luz al Benfica, escuadra donde juega el antioqueño, Richard Ríos.

El mensaje para Luis Javier y compañía es claro y lo tienen que empezar a ejecutar pronto; los goles del artillero oriundo de Santa Marta serán claves para poder ir por el campeonato.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa. X de @SportingCP

"La idea es clara: construir un equipo capaz de imponerse en cualquier escenario competitivo. Si el juego fluye gracias a la calidad técnica, mucho mejor; pero cuando eso no sucede, el entrenador (Rui Borges) quiere ver un equipo capaz de compensarlo con actitud, garra y espíritu de lucha en cada jugada. Con mayor agresividad y pragmatismo. En una palabra: solidez", indican en la página web del diario 'A Bola'.



Y es que tras haber vencido a los 'dragones' en el juego de ida de la semifinal de la Copa de Portugal 1-0 con una anotación de Suárez Charris, Borges enfatizó en ciertos puntos. Uno de ellos es que el ruido externo no debe interferir con la preparación ni concentración del plantel para los retos que se avecinan.

"Más que cambiar radicalmente su estilo de juego, la intención es reforzar rasgos que ya han surgido en los últimos partidos. Un equipo más combativo, capaz de disputar cada jugada como si fuera decisiva, podría ser la baza del Sporting en la lucha por las últimas jornadas de Liga", terminaron por precisar en el mencionado diario.

Así las cosas, Luis Javier Suárez y compañía tienen un tarea establecida para lo que se viene en el rentado local, para tratar de lograr el cometido, el de levantar un nuevo trofeo en la Liga lusitana. Recordemos que son los vigentes bicampeones, y para lo que resta de la temporada 2025/2026, la meta es tratar de mantener ese dominio.

Además, también se avecina una importante serie en los octavos de final de la Champions League frente al Bodo/Glimt, la gran revelación del campeonato de la UEFA.