¿Cómo les fue a los dos ciclistas colombianos que corrieron la Strade Bianche 2026?

Nueva temporada, pero poco cambia: el esloveno Tadej Pogacar ganó el sábado en Siena la Strade Bianche por tercer año consecutivo y 4ª ocasión en su carrera (tras 2022, 2024 y 2025), por delante del francés Paul Seixas y del mexicano Isaac del Toro.

Sobre los caminos de tierra y grava de la Toscana, en Italia, Pogacar se muestra intocable, pero quizá la noticia de este sábado es el surgimiento de un rival para los próximos años, el prodigio galo Seixas.

Aunque aún parece pronto para eso, y el cuádruple vencedor del Tour de Francia, que disputaba su primera carrera del año, culminó una escapada de casi 80 kilómetros que no dejó sus rivales otra opción que morder el polvo que levantaba a su paso.

Seixas (19 años), gran promesa del ciclismo galo, superó en el último tramo a Del Toro para acabar segundo en su primera participación en esta clásica italiana.



Como es habitual con el vigente campeón del mundo, y demostrando de nuevo un insaciable hambre de victorias, Pogacar lanzó un demoledor ataque a unos 80 kilómetros de la meta, en el tramo de tierra del Monte Sante Marie y convirtió casi en un paseo triunfal ese último tramo camino de Siena.

Publicidad

Pogacar, 27 años no puede comenzar mejor una temporada 2026 en la que uno de sus grandes objetivos llegará en apenas una semana, en la clásica Milán-San Remo, uno de los dos únicos Monumentos que todavía no ha ganado.

Brandon Rivera, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en la Strade Bianche 2026 Getty Images

Clasificación de la Strade Bianche 2026

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 4h 45' 15''

2. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 1' 00''

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) - a 1' 09''

4. Romain Grégoire (Groupama - FDJ United) - a 2' 04''

5. Gianni Vermeersch (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 04''

6. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - a 2' 07''

7. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 2' 14''

8. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) - a 2' 20''

9. Andreas Kron (Uno-X Mobility) - a 3' 46''

10. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) - a 3' 46''

21. Diego Pescador (Movistar Team) - a 8' 39''

75. Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) - a 14' 17''