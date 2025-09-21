Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Hablan que Richard Ríos hizo “irritar a Mourinho”; lo que pasó en el debut del DT en Benfica

Hablan que Richard Ríos hizo “irritar a Mourinho”; lo que pasó en el debut del DT en Benfica

En el estreno del popular técnico José Mourinho el mediocampista colombiano fue titular, pero dejó una jugada que tuvo reacción del entrenador, algo que no pasó desapercibido en Portugal.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de sept, 2025
Comparta en:
Richard Ríos
Richard Ríos con Benfica - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad