Hablan que Richard Ríos hizo “irritar a Mourinho”; lo que pasó en el debut del DT en Benfica

José Mourinho comenzó su segunda etapa al frente del Benfica con una cómoda victoria 0-3 este sábado en la cancha del AVS en Vila das Aves, en un partido en el que puso de titular al colombiano Richard Ríos, quien protagonizó una jugada que hizo perder la paciencia al experimentado entrenador.

Heorhiy Sudakov abrió el marcador para el conjunto visitante en el tramo final de la primera parte, y el delantero griego Vangelis Pavlidis dobló la renta de penal antes de la hora de partido. Franjo Ivanovic firmó el tercero de un Benfica que se colocó segundo en la tabla a cinco puntos del líder Oporto, que cuenta con un partido menos.



¿Qué pasó con Richard Ríos en el debut de José Mourinho en Benfica?

En el diario 'A Bola', de Portugal, hicieron un análisis de cómo vivió el técnico luso su estreno en el equipo de las 'águilas', mencionando que "muchas miradas estaban puestas en él y en su reacción en su debut como entrenador del Benfica. Y Mourinho no decepcionó, con momentos de intensa intensidad, rabia, alegría y otros aún más intrigantes".

Y al hablar puntualmente de algunas acciones que hicieron mostrar la forma de ser de José Mourinho, mencionaron un tiro libre de Richard Ríos que se fue muy desviado: "la primera oportunidad de Ivanovic , a los dos minutos, le valió una mirada de decepción, pero el disparo descontrolado y sin rumbo de Ríos , en el minuto 22, pareció irritar aún más al técnico".

Richard Ríos, mediocampista colombiano, se lamenta por la derrota de Benfica en Champions League AFP

Sumado a eso, el mismo rotativo dio su calificación y opinión de la actuación del colombiano en triunfo del Benfica sobre el AVS, detallando que "una buena defensa se convirtió en una gran oportunidad para el equipo en el segundo minuto, cuando cabeceó un balón devuelto por Bertelli y sorprendió al Aves SAD. No desvió su disparo y se notaba su deseo de marcar", y la nota que recibió el antioqueño fue de 5/10.

El veterano técnico portugués, de vuelta al frente de las 'Águilas' 25 años después, celebró con furia el tercer gol, pateando un cono.

El técnico de 62 años, que también dirigió en el pasado al Oporto antes de recalar en 2004 en el Chelsea, visitará Do Dragao en dos semanas.

Mourinho, que pasó por el Real Madrid, Manchester United, o Inter de Milán, fue destituido por e Fenerbahce turco en agosto, antes de reemplazar a Bruno Lage en el Benfica.