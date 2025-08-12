Revolcón en el Bayern Múnich HOY contra Grasshopper; Luis Díaz y los cambios en la titular

Bayern Múnich tendrá su tercer y último partido de pretemporada este martes 12 de agosto, enfrentando al modesto Grasshopper en el estadio Letzigrund, en Suiza, donde el técnico Vincent Kompany decidió poner una nómina suplente, con Luis Díaz y las otras figuras esperando su oportunidad en el banquillo.

Luego de las exigentes pruebas frente al Olympique de Lyon y Tottenham, que fueron ambos triunfos para el cuadro bávaro, ahora se viene un reto menor para los alemanes.

Los únicos jugadores experimentados en la titular del Bayern Múnich serán Serge Gnabry, Raphael Guerreir y Minjae.



Acá la titular de Bayern Múnich vs Grasshopper HOY en partido amistoso, sin Luis Díaz: