Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid se le plantó duro al Barcelona: "Vulnera el principio esencial de reciprocidad"

Real Madrid se le plantó duro al Barcelona: "Vulnera el principio esencial de reciprocidad"

En las últimas horas tomó fuerza el rumor que el conjunto catalán podría disputar un partido de LaLiga en el Miami, iniciativa que no cayó nada bien en la toldas 'merengues'.

Real Madrid y un festejo de gol contra Juventus en el Mundial de Clubes.
Real Madrid y un festejo de gol contra Juventus en el Mundial de Clubes.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 12, 2025 12:41 p. m.