“En Bayern Múnich se pagan sueldos demasiados altos”; ¿le tiraron a Luis Díaz en Alemania?

Bayern Múnich se ha caracterizado no solo por ser una potencia a nivel futbolístico, sino también tener un poder económico fuerte, en medio de años en los que las ofertas salariales de Arabia Saudita vienen captando a los jugadores de élite. De hecho, el fichaje de Luis Díaz se dio especialmente por el considerable aumento de sueldo del colombiano, respecto a lo que percibía en Liverpool.

Y de esa manera en las últimas hora se dio una crítica fuerte por parte de un legendario exjugador alemán y quien también fue dirigente del club bávaro durante muchos años, nada más y nada menos que Karl-Heinz Rummenigge, quien sin dar nombres tuvo un señalamiento a los altos salarios que se vienen dando en la institución teutona.

"El mayor problema son los aumentos salariales. En el FC Bayern, a veces también pagamos salarios demasiado altos para el valor que ofrecemos", fue la cruda declaración del histórico Rummenigge, algo que tuvo resonancia en los medios para 'Kicker'.

Rummenigge on the increasing transfer fees: "The development of transfer fees must be viewed in the context of club revenue. In 2000, FC Bayern's revenue was 283 million Deutschmarks, equivalent to 144.7 million euros; last year it was 951.5 million euros, more than six times as… pic.twitter.com/HToRk8FPMI — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 10, 2025

Por esa razón en el diario 'Bild' dieron la información de los tres jugadores mejores pagados de la plantilla de los bávaros, que son figuras, titulares indiscutibles y que con buen dinero lo han mantenido durante varios años en el plantel.

Publicidad

"El jugador que más dinero gana en Múnich es el delantero Harry Kane (32), con un salario estimado de 24 millones de euros al año. Otras dos estrellas, Manuel Neuer (39) y Joshua Kimmich (30), superan el umbral de los 20 millones de euros", detallaron sobre estas tres estrellas del Bayern Múnich.

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: AFP

Y para terminar, Rummenigge también envió un mensaje claro a los otros protagonistas de las transferencias, quienes están agrandando valores de los jugadores: "Los agentes y los jugadores deben saber dónde están sus límites. Estos límites no deben alterarse, de lo contrario, todo el sistema se desviará de su curso. Los clubes no pueden conformarse con todo".



¿Cuánto gana Luis Díaz en el Bayern Múnich?

En Alemania se habló que la forma en la que convencieron al futbolista colombiano, quien tenía contrato vigente con el Liverpool de Inglaterra, pero que no estaba ni entre los diez futbolistas con buen salario, algo que 'Lucho' venía reclamando por su importancia dentro del equipo, siendo titular indiscutible y un aporte clave con goles, asistencias y títulos.

Publicidad

Luis Díaz pasó de ganar entre 2.5 y 3 millones de euros en el cuadro de Merseyside a devengar 14 millones en el Bayern Múnich, ganando así más de cuatro veces de lo que recibía en los reds, por lo que sin dudarlo decidió aceptar la propuesta de los bávaros, quienes lo firmaron por cuatro años, hasta 2029.