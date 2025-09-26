Richard Ríos, advertido en Portugal por su nivel; “parece que aún no sabe bien qué hacer”

Benfica derrotó 2-1 al Gil Vicente en una trabajada victoria por la Liga de Portugal, donde estuvo el mediocampista colombiano Richard Ríos en cancha, aunque no tuvo su mejor presentación con el equipo de Lisboa, algo que viene siendo comentado por la prensa y por los hinchas, quienes no están a gusto por el nivel del antioqueño, por el que pagaron 27 millones de euros al Palmeiras, de Brasil.

Con esa situación tras el encuentro de este viernes, en el que estuvo en cancha durante los 90 minutos, el diario 'A Bola' hizo un análisis de la actuación del nacido en Vegachí, siendo críticos con su actualidad y hasta hablando de temas precisos en los que se le ve sin entrar en el funcionamiento colectivo.



Críticas a Richard Ríos en Portugal

En el comentario del citado medio luso, relataron que "a los 90+3' fue golpeado, por fallar el tiempo de entrada, por Konan, que ya estaba lesionado, lanzamiento que resume la desorientación final. No ha acertado en el tiempo y espacio de presión, hasta parece que aún no sabe bien qué hacer y cómo hacerlo", escribieron sin piedad sobre cómo jugó el colombiano, este viernes con Benfica.

Cerraron diciendo que en el tramo final del encuentro contra Gil Vicente, "trató de apoyar a Lukebakio en el ataque y desprotegió a Dedic para defender. Nota positiva para pasar a aislar a Lukebakio al 45+3", fue lo que dijeron en la calificación de 'A Bola', donde le dieron una nota de 4/10.

Richard Ríos con Benfica de Portugal - Foto: Getty Images

Por su parte, el técnico José Mourinho se refirió al rendimiento de sus dirigidos, señalando que aunque estaban "agotados, tenían carácter", y decidió defender a Richard Ríos, destacando que "lo dio todo y dio seguridad al centro del campo", por lo que de esa manera le dio un espaldarazo público a pesar de algunos señalamientos de la prensa portuguesa.

Por el momento sigue subiendo la expectativa con el mediocampista paisa, quien viene costándole recientemente su adaptación a Europa y al Benfica, pero tendrá dos partidos para demostrar su calidad con la pelota. Primero visitando al Chelsea, el martes 30 de septiembre, en la fecha 2 de la fase liga de la Champions League, luego de perder 3-2 con el modesto Qarabaq. Luego de eso se medirán a Porto, en el clásico de Portugal. Ese duelo está programado para el domingo 5 de octubre, a las 3:15 p.m. (hora colombiana).