Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos, advertido en Portugal por su nivel; “parece que aún no sabe bien qué hacer”

Richard Ríos, advertido en Portugal por su nivel; “parece que aún no sabe bien qué hacer”

En la prensa portuguesa no perdonan al futbolista colombiano Richard Ríos, tras unas discretas presentaciones en los más recientes partidos del Benfica. José Mourinho lo defendió.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Richard Ríos
Richard Ríos con el Benfica - Foto:
Benfica Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad