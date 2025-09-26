"Luis Díaz es un apasionado del fútbol, nunca se siente cansado y siempre quiere el balón"

Bayern Múnich continuó con su hoja de servicios impecable, con un quinto triunfo en otras tantas jornadas, al golear 4-0 al Werder Bremen, en un partido donde Harry Kane firmó un doblete y alcanzó los 100 tantos con el equipo bávaro.

Con un pleno de 15 puntos y 22 goles a favor, por apenas tres en contra, el Bayern está teniendo un inicio de temporada arrollador en la Bundesliga, lo que da confianza al equipo de Vincent Kompany antes de desplazarse a Chipre para jugar contra el Pafos la semana próxima por la segunda jornada de la Champions League.

En la liga alemana, el Bayern saca cinco puntos al segundo, Borussia Dortmund, que el sábado visita al Maguncia (13º). El tercero, el RB Leipzig, queda ahora descolgado a seis puntos de la cabeza de la tabla, a la espera de su visita también el sábado al Wolfsburgo (12º).

Jonathan Tah abrió la goleada ante el Werder en el minuto 22 y Kane puso ya a resguardo al equipo local al transformar un penal justo antes del descanso (45'). En la segunda mitad, el astro inglés amplió la cuenta al concluir con éxito un contragolpe en el 65', tras una buena asistencia de Luis Díaz, y Konrad Laimer puso la cereza sobre el pastel en el 87' al anotar el 4-0 definitivo.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, tras su partido contra Werder Bremen, por la Bundesliga AFP

Kane firmó sus tantos 99 y 100 con Bayern Múnich, en su partido número 104 con este club, al que llegó antes de la temporada 2023-2024. Ningún jugador consiguió llegar al centenar de tantos en tan poco tiempo con un club del Top 5 de las ligas europeas. Cristiano Ronaldo, con Real Madrid, y Erling Haaland, con Manchester City, lo lograron después de 105 partidos con esos equipos.

"Para mí, el objetivo es marcar los próximos 100 y espero hacerlo más rápido", dijo el protagonista de la jornada. Eso sí, no fue el único habló, pues Joshua Kimmich, uno de los referentes del equipo, tomó la palabra y llenó de elogios a Luis Díaz.

Kimmich on Lucho Díaz: "He's very passionate about football. You never get the feeling he's tired. He always wants the ball and always wants to play forward. He hardly ever loses the ball. He's doing very, very well" pic.twitter.com/kuVdcB6Nd5 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 26, 2025

"Es un apasionado del fútbol. Nunca se siente cansado. Siempre quiere el balón y siempre quiere jugar al ataque. Casi nunca pierde el balón. Lo está haciendo muy, muy bien", afirmó, tras el final del compromiso.