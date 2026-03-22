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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos "sabe lo que pocos saben hacer en Benfica"; así vieron al volante frente a Guimaraes

Richard Ríos "sabe lo que pocos saben hacer en Benfica"; así vieron al volante frente a Guimaraes

El colombiano tuvo una importante actuación con Benfica, el pasado sábado, poniendo dos asistencias y liderando importante goleada por Liga; motivo de elogios en Portugal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Richard Ríos Benfica
Richard Ríos, jugador colombiano en el Benfica - Foto:
Getty Images

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