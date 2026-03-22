Richard Ríos "sabe lo que pocos saben hacer en Benfica"; así vieron al volante frente a Guimaraes

El Benfica venció al Vitoria de Guimarães (3-0) para mantenerse vivo en la pelea por el título de la liga de Portugal.

El extremo argentino Gianluca Prestianni facturó para encaminar la victoria local.

Por su parte, el centrocampista colombiano Richard Ríos jugó un papel clave al firmar un doblete de asistencias.

Y es que, debido a su gran actuación, el colombiano recibió varios elogios en territorio portugués, especialmente de la prensa local, que lo destacó de gran manera por la influencia directa que tuvo en la goleada contra Guimarães.



“Tener a Leandro Barreiro siempre a su lado o detrás de él le vino bien, permitiéndole moverse a posiciones más adelantadas y hacer algo que pocos en el equipo saben hacer realmente bien: presionar, desarmar y pasar. Richard Ríos estuvo muy concentrado, en el minuto 15 le quitó el balón a Samu sin pedir permiso, disparó al área, superó al último defensor, dejando el balón perfectamente colocado para el remate decisivo de Prestianni, 1-0”, indicaron en ‘A BOLA’ sobre el juego del ‘cafetero’, a quien no solo lo destacaron desde lo ofensivo, sino que también desde lo defensivo.

Publicidad

Y es que, además de darle una calificación de siete sobre diez, en el medio portugués catalogaron al colombiano como el líder del triunfazo para las ‘águilas’: “En el minuto 22 probó suerte, pero falló por mucho; en el minuto 55 aprovechó otro error de V. Guimarães y otro buen momento de presión: Beni dudó y perdió el balón ante el colombiano, quien rápidamente sirvió a Pavlidis, sin ningún egoísmo al tomar la mejor decisión. Cocinó el partido y ayudó a saciar el hambre de los griegos. Su generosidad no se limitó a las situaciones ofensivas; también ayudó en defensa. No era solo un 'chef', era un verdadero líder, dirigiendo al equipo y generando goles”.



¡Nuevo triunfo de Benfica en la Liga de Portugal!

Contra Vitoria de Guimarães, Prestianni abrió el marcador (14') con una vistosa definición a un pase de Ríos que se coló por una esquina de la portería defendida por el brasileño Charles Silva.

Ya en la segunda mitad (55'), Vangelis Pavlidis duplicó la ventaja local con un remate desde el corazón del área a un servicio medido del colombiano.

Publicidad

Prestianni, que venía de jugar un papel clave en la victoria ante el Arouca (2-1), registrando una asistencia, suma tres dianas y tres pases a gol en 22 partidos disputados en el campeonato portugués. El argentino fue titular y disputó 82 minutos antes de salir de cambio.

Ríos, por su parte, disputó el partido completo y se marchó con un saldo de una diana y tres pases a gol en 21 partidos disputados desde su llegada a Lisboa.

También salió de inicio el argentino Enzo Barrechea.

Por el cuadro visitante vieron acción los brasileños Charles Silva, Thiago Balieiro y Gustavo.

El Benfica, que se mantiene invicto después de 27 partidos disputados en el campeonato luso con 19 victorias y ocho empates, se ubica en la segunda posición de la tabla con 65 puntos, cuatro menos que el líder, Oporto (69).