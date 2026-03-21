Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Once Caldas 1-4 Millonarios

Este sábado 21 de marzo, la Liga BetPlay I-2026 le dio inicio a la jornada número trece del fútbol colombiano, con un partidazo entre Once Caldas y Millonarios, en donde hubo festival de goles en el Palogrande.
Y es que, el cuadro capitalino inició entonado el compromiso, con una anotación de Beckham Castro a los 45+3; dejando a los azules como ganadores parciales, camino al entretiempo.
Ya en el complemento, Millonarios amplió la ventaja por medio de David Macalister Silva. Y es que, aunque Once Caldas descontó con un golazo de Dayro Moreno; los bogotanos siguieron derecho y, con tantos de Rodrigo Contreras y Andrés Llinás, sentenciaron el triunfo 4-1.
Para cerrar la jornada sabatina, Nacional enfrentará a Internacional Bogotá en el estadio Atanasio Girardot.
Sábado 21 de marzo
Once Caldas 1-4 Millonarios
Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá
Hora: 8:00 p.m.
Domingo 22 de marzo
Alianza FC vs. Deportivo Cali
Hora: 4:00 p.m.
Lunes 23 de marzo
Boyacá Chicó vs. Tolima
Hora: 2:00 p.m.
Santa Fe vs. Medellín
Hora: 4:10 p.m.
Jaguares vs. Águilas Doradas
Hora: 6:20 p.m.
Martes 24 de marzo
Pereira vs. Cúcuta
Hora: 3:30 p.m.
Junior vs. Bucaramanga
Hora: 6:00 p.m.
Fortaleza vs. Pasto
Hora: 8:00 p.m.
Miércoles 25 de marzo
América vs. Llaneros
Hora: 8:00 p.m.