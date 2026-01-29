Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / River Plate quiere repatriar a delantero colombiano: ya fue multicampeón con el 'millonario'

River Plate quiere repatriar a delantero colombiano: ya fue multicampeón con el 'millonario'

La prensa argentina reveló que la dirigencia de River Plate está haciendo gestiones para hacer realidad el regreso de un colombiano que dejó grata recordación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de ene, 2026
Comparta en:
River Plate, campeón de la Copa Libertadores 2018.
River Plate, campeón de la Copa Libertadores 2018.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad