River Plate quiere repatriar a delantero colombiano: ya fue multicampeón con el 'millonario'

La Liga de Argentina ya está en marcha y River Plate comenzó con el pie derecho, tras ganar los dos primeros encuentros, el más reciente 2-0 sobre Gimnasia con doblete de Juan Fernando Quintero. Pese a ese buen arranque, las directivas quieren seguir reforzando la plantilla y por eso tienen en mente el nombre de un colombiano que ya supo brillar y ser campeón con la camiseta de la banda cruzada.

“River abrió conversaciones para REPATRIAR a Rafael Santos Borré. El delantero tiene contrato con Inter hasta Diciembre 2028. Por el momento, los números salariales del jugador están alejados de lo que River pretende pagar”, fue la información que reveló el periodista argentino Germán García Grova. El delantero también inició de buena manera el 2026, ya que registra cuatro goles en tres juegos en el Campeonato Gaúcho. Eso sí, en el debut en el Brasileirao, los de Porto Alegre perdieron 0-1 en casa ante Athlético Paranaense.

Borré dejó una grata recordación en el club argentino, tras su paso entre 2017 y 2021. El cafetero ganó seis títulos: Dos Copa Argentina, Dos Supercopa Argentina, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

Los números de Rafael Santos Borré

A lo largo de su carrera ha disputado 433 partidos, en los que marcó 127 goles y entregó 47 asistencias, cifras que reflejan su impacto ofensivo en distintos contextos.



Su etapa más brillante la vivió en River Plate, donde alcanzó su máximo nivel competitivo. Con el club argentino jugó 149 partidos, anotó 55 goles y dio 18 asistencias, convirtiéndose en una pieza fundamental del proyecto de Marcelo Gallardo. Borré no solo fue importante por sus cifras, sino también por su capacidad para aparecer en partidos decisivos, su presión constante y su inteligencia táctica, cualidades que lo hicieron indispensable en el ataque millonario.

Antes había destacado en Deportivo Cali, con 26 goles en 63 partidos, y luego continuó su carrera en Europa con Villarreal y Eintracht Frankfurt, además de su paso por Internacional y Werder Bremen. Sin embargo, fue en River donde Borré dejó su huella más profunda y consolidó su prestigio internacional.