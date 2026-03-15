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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Yerry Mina lo volvió a hacer; rival le pegó una patada y terminó expulsado

Yerry Mina lo volvió a hacer; rival le pegó una patada y terminó expulsado

En el partido que enfrentó al Pisa contra Cagliari por la Serie A este domingo, Yerry Mina fue protagonista de una acción bastante polémica con Rafiu Durosinmi.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Yerry Mina, defensor colombiano que milita en el Cagliari.
Yerry Mina, defensor colombiano que milita en el Cagliari.
X de @CagliariCalcio

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