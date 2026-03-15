Yerry Mina lo volvió a hacer; rival le pegó una patada y terminó expulsado

Yerry Mina volvió a ser protagonista este domingo con Cagliari en la Serie A. El defensor central colombiano hizo expulsar a un delantero del Pisa, en compromiso que su equipo perdió 3-1 este domingo.

A pesar de los goles en el Arena Garibaldi, Mina se llevó los reflectores en la contienda. A la altura del minuto 37, y tras un constante forcejeo y un intercambio de palabras con Rafiu Durosinmi, el número ‘13’ de la Selección Colombia, fiel a su estilo de juego y a su conocida presión psicológica sobre los rivales, logró desestabilizar al atacante de los 'torris'.

Tanto así, que provocó una reacción violenta por parte de Durosinmi, quien respondió lanzando una patada que terminó impactando entre las piernas de Mina González. Ante la agresión, el árbitro del compromiso, Federico La Penna, no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa al delantero del Pisa por conducta violenta.

De igual manera, el oriundo de Guachené salió del compromiso, momentos previos a que concluyera la primera parte. La expulsión que provocó y el tenso momento que se vivía en el escenario deportivo italiano, más la presión de los hinchas locales, habría sido la razón.



🚨Rafiu Durosinmi violent conduct!

RED CARD for Rafiu Durosinmi after assaulting Yerry Mina's private parts. pic.twitter.com/Rw7iliRtLy — Foot News (@footnewsofc) March 15, 2026

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¿Qué dijeron desde Cagliari sobre Yerry Mina?

Así las cosas, el director técnico de la escuadra de la isla de Cerdeña, Fabio Pisacane, habló en rueda de prensa de la situación con el exBarcelona y Palmeiras.

"Represento al equipo en este momento, y Mina es un jugador importante. Soy responsable de cómo salimos al campo y cómo nos preparamos. Las cosas no nos están saliendo bien ahora mismo, pero estamos haciendo nuestra parte. Siento que todos somos responsables, ganemos o perdamos", expresó el timonel a los medios de comunicación, declaraciones que replican en la web de la 'Gazzeta dello Sport'.



¿Cuándo vuelve a jugar Cagliari en la Serie A?

Esta derrota contra Pisa, escuadra donde no fue convocado Juan Guillermo Cuadrado, dejó a los 'isleños' con 30 puntos, ubicándose en la casilla número 15 de la Serie A.

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El próximo encuentro del Cagliari será contra el Napoli, el viernes, 20 de marzo, a las 2:30 de la tarde, en horario de Colombia.