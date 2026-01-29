Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Carlos Osorio, obsesionado con las tarjetas amarillas a Remo; "asumo responsabilidad"

Juan Carlos Osorio, obsesionado con las tarjetas amarillas a Remo; "asumo responsabilidad"

Remo debutó en el Brasileirao con una derrota 2-0 frente a Vitoria y el director técnico colombiano, Juan Carlos Osorio, se hizo cargo del resultado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de ene, 2026
Comparta en:
Juan Carlos Osorio, DT de Remo.
Juan Carlos Osorio, DT de Remo.
Remo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad