Juan Carlos Osorio, obsesionado con las tarjetas amarillas a Remo; "asumo responsabilidad"

Luego de 31 años, Remo volvió a jugar en la primera división de Brasil aunque no lo hizo de la manera que hubiera querido. En su visita al Vitoria perdió 2-0 y el director técnico Juan Carlos Osorio puso la cara en rueda de prensa y se hizo cargo.

A lo largo de su carrera, el risaraldense siempre se ha caracterizado por gestionar las amonestaciones de sus dirigidos, pero en esta oportunidad reconoció que no le salió tan bien. "En el fútbol, ​​en el partido, prefiero, o preferimos, hablar del conjunto. Uno de nuestros mejores jugadores en la primera parte, sin duda, fue Zé Ricardo. Desafortunadamente para él, recibió una tarjeta amarilla. Personalmente, prefiero cambiar a los jugadores con tarjetas lo antes posible, porque el fútbol profesional es muy difícil 11 contra 11 y mucho más difícil 11 contra 10. Así que, creo que el primer cambio fue Pavani, quien, en el partido, tiene una mejor capacidad para igualar a Zé Ricardo. En ese momento, no necesitábamos esa posición, pero asumo la responsabilidad porque sabía a qué se exponía el equipo . Creo, y para ser justos con todos, que hubo dos cambios, ambos jugadores con tarjetas amarillas: Patrick de Paula y Zé Ricardo. Sin duda, no teníamos otro zurdo para jugar en esa posición, que en el futuro podría ser Catarrossi. Así que, bueno, asumo la responsabilidad", dijo de entrada.

Por otro lado, Osorio le ha apostado a un estilo de juego en el cual la defensa tiene que afrontar duelos de uno contra uno y ayer le pasó factura al Remo. "Prefiero atacar y buscar el resultado, sabiendo que nos exponemos a ese balón en transición, a nuestras espaldas. De nuevo, esta transición es consecuencia de no mantener la posesión del balón, de no retenerlo, porque es la mejor manera de evitar transiciones. Para defenderlas en juego abierto, necesitamos jugadores rápidos, y por eso empezamos con Marlon, João Lucas, Kayky y también Léo, pero estos tres primeros son rápidos, e intentamos defenderlos de esa manera", agregó.

Remo empezó bien el 2026 con una victoria 2-1 sobre Bragantino por el Campeonato Paraense. El próximo duelo será el sábado 31 de enero, justamente por ese torneo, contra San Francisco.