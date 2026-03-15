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Gol Caracol  / Últimas noticias para el Real Madrid; dos de sus grandes jugadores estarían de vuelta

Últimas noticias para el Real Madrid; dos de sus grandes jugadores estarían de vuelta

Actualmente, el Real Madrid se encuentran con varios de sus jugadores de la plantilla por fuera de la canchas, pero hay novedades, especialmente con Kylian Mbappé.

Por: EFE
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Álvaro Carreras y Kylian Mbappé
Álvaro Carreras y Kylian Mbappé jugadores del Real Madrid
AFP

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