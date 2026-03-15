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Gol Caracol  / Desde la Conmebol y AFA hubo voluntad de realizar la Finalissima; más detalles tras cancelación

Desde la Conmebol y AFA hubo voluntad de realizar la Finalissima; más detalles tras cancelación

Luego de conocerse la cancelación de la Finalissima por parte de la UEFA entre Argentina y España, en la Conmebol y la AFA hubo pronunciamiento oficial.

Por: EFE
Actualizado: 15 de mar, 2026
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La Selección Argentina es el vigente campeón de la Copa América y del Mundial.
La Selección Argentina es el vigente campeón de la Copa América y del Mundial.
AFP

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