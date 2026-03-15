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Gol Caracol  / Más Deportes  / Tragedia en torneo de Golf del PGA Tour; dos personas fallecidas, tras ataque armado

Tragedia en torneo de Golf del PGA Tour; dos personas fallecidas, tras ataque armado

En Estados Unidos, The Players Championship, del PGA Tour, tuvo retraso en el ingreso de sus aficionados por un ataque armado en la zona.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Golf. Foto: Getty Images
Golf. Foto: Getty Images
Warren Little/Getty Images

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