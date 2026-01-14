Síguenos en:
Roger Martínez empezó 'finito' este 2026; vea su golazo en Al Taawon vs. Al Ahli

Roger Martínez empezó 'finito' este 2026; vea su golazo en Al Taawon vs. Al Ahli

El delantero colombiano volvió a anotar en el fútbol árabe, este miércoles, en pelota quieta. De esta manera, Roger selló el segundo gol del año en su cuenta personal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de ene, 2026
Roger Martínez
Roger Martínez celebra gol con Al Taawon
Al Taawon Oficial

