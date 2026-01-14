Roger Martínez empezó 'finito' este 2026; vea su golazo en Al Taawon vs. Al Ahli

Este miércoles 14 de enero, el delantero Roger Martínez volvió a reportarse en el fútbol árabe, con una anotación en el duelo entre Al Taawon vs. Al Ahli.

Y es que, después de haberse 'estrenado' en este año con su primera anotación; ahora, solo días después, el colombiano volvió a reportarse de gran manera en la Liga de Arabia Saudí, con un tanto que, aunque no sirvió para nada en el resultado final, sí que deja en claro que empezó el año pisando fuerte.

Luego de que el árbitro central decretara pena máxima, el cartagenero agarró la pelota y definió de gran manera, sentenciando el único gol de su equipo en el 1-2 final.



Vea el gol de Roger Martínez HOY: