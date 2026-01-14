Richard Ríos preocupó a todos en Benfica; salió en camilla en juego contra Porto

Benfica, equipo que tiene en sus filas al volante colombiano Richard Ríos, tuvo este miércoles un duro enfrentamiento en la Copa de Portugal. Las 'águilas' visitaron el campo de juego de los 'dragones' en cumplimiento del duelo por los cuartos de final; sin embargo, el '20' no pudo continuar en la contienda; tuvo que salir en camilla.

Finalizando la primera parte del vital compromiso, el jugador de la Selección Colombia recibió una dura falta de un jugador rival, lo que ocasionó que Ríos Montoya terminara en el césped de juego con evidente dolor en su rostro. Fue atendido por el cuerpo médico del Benfica, pero finalmente tuvo que abandonar el juego.

Richard Ríos, jugador colombiano en el Benfica - Foto: Getty Images

"Un problema para José Mourinho, quien se vio obligado a realizar un cambio en el minuto 44. Richard Ríos cayó al suelo tras una entrada con Gabri Veiga y se agarró el brazo derecho de inmediato. El centrocampista internacional colombiano tuvo que ser retirado del campo en camilla, siendo sustituido por Sudakov", informaron en 'A Bola', uno de los principales diarios deportivos de la nación lusitana.



Mientras era retirado en camilla, Ríos se agarró constantemente el brazo derecho y las muestras de dolor eran más que evidentes.

Así las cosas, sólo queda esperar alguna actualización sobre el estado de salud de Richard Ríos, quien se ha convertido en uno de las piezas claves y fijas de José Mourinho en el centro del campo del 'encarnado'.



Acá la dura falta que sacó en camilla a Richard Ríos de Porto vs. Benfica por la Copa de Portugal: