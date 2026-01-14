Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos preocupó a todos en Benfica; salió en camilla en juego contra Porto

Richard Ríos preocupó a todos en Benfica; salió en camilla en juego contra Porto

El volante colombiano encendió las alarmas en su club y en la Selección Colombia, luego de que un rival le cometiera una dura falta. ¡Acá lo que le pasó a Richard Ríos!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 14 de ene, 2026
Comparta en:
Richard Ríos en Porto vs. Benfica por la Copa de Portugal.
Richard Ríos en Porto vs. Benfica por la Copa de Portugal.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad