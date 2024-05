Roger Martínez y las palabras de Gustavo Costas que lo alejarían de Atlético Nacional

Los rumores de traspasos en estas épocas del año siempre están a la orden del día y más si se trata de un 'crack' como lo es Roger Martínez, quien actualmente la rompe en Argentina y a nivel continental con Racing Club.

De hecho, recientemente el delantero 'cafetero' volvió al gol en lo que sería el tanto para liquidar el encuentro por la sexta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana contra Sportivo Luqueño. Con su 3-0 final confirmó a la 'academia' en los octavos de final de la competición, luego de clasificar como primero de grupo con 15 puntos.

Con los números del colombiano en ascenso, hay algo que preocupa a Gustavo Costas, su director técnico en Racing, pues se viene un mercado de transferencias en donde uno de los que será difícil retener será precisamente Roger, quien mantiene un contrato con los 'albicelestes' por un año más.

Ante los rumores de una posible salida y un interés del que se venía hablando por parte de Atlético Nacional para el segundo semestre de este año 2024, el entrenador argentino habló claro y conciso y aseguró que: "Roger es importantísimo. Es difícil encontrar a otro como él... ¿Cómo se va a ir?", dijo el estratega recientemente en rueda de prensa.

Gustavo Costas en su presentación como nuevo entrenador de Racing. Foto: Twitter de @RacingClub.

Publicidad

Y es que en las palabras de Costas se puede ver el gran aprecio que le tiene al atacante colombiano quien viene siendo uno de los destacados en los más recientes partidos en donde se ha ganado un puesto en la titularidad, luego de tener un periodo en donde no lograba sumar minutos bajo las órdenes del exentrenador de la Selección de Bolivia.

Sin embargo, ante eso, Roger Martínez ha puesto su empeño en ganarse nuevamente la confianza de Gustavo quien ahora lo ve, prácticamente, como un jugador intransferible.

Publicidad

No obstante, según el Diario 'Olé', habría otro panorama que tener en cuenta, pues no solo se trata de tener la confianza del DT, sino que esto también se vea reflejado con minutos en cancha y según reportó el medio argentino, esto sería un tema que tiene Roger en la cabeza ya que la competencia con Adrián 'Maravilla' Martínez y Maximiliano Salas lo vería como un impedimento para seguir en el club debido a que su titularidad no estaría garantizada.

"Es por eso que todavía no está claro si decidirá seguir o pedirá una salida anticipada hacia donde le aseguren titularidad. Hoy con Maravilla Martínez y Salas esto es complicado. Lo sabe. Por eso Costas está inquieto. En las últimas horas se sumó el interés de Atlético Nacional, que hizo un sondeo a su entorno para saber de primera mano los números que tiene en Racing. Son muy elevados", fue lo que comunicó el mencionado medio de Argentina.