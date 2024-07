Santiago Arias y la final de Copa América: “Luchamos y pusimos en apuros a Argentina”

Ya han pasado algunos días de la final de la Copa América 2024 que la Selección Colombia perdió 1-0 con Argentina, aunque por supuesto no será algo que se olvide de la ‘noche a la mañana’ para los jugadores que estuvieron representando a la ‘tricolor’, como en el caso de Santiago Arias.

El lateral derecho, que fue titular en dicho compromiso ante la expulsión de Daniel Muñoz, no se guardó nada y en una rueda de prensa tras regresar a los entrenamientos con Bahía, se refirió a lo que significó ese enfrentamiento por el título del torneo de Conmebol.

¿Qué dijo Santiago Arias sobre la final de la Copa América 2024?

“Necesitábamos ganar. Tuvimos la oportunidad de ganar el partido, pero la final contra un gran equipo, campeón del Mundial y de la Copa América, no fue fácil para nosotros. Pero tuvimos actitud, luchamos hasta el último minuto, pusimos en apuros al rival en muchas ocasiones. Es importante que sigamos con lo que hicimos y demostremos que somos un equipo que puede ganar títulos”, dijo de entrada el antioqueño.

Por otro lado, y ya poniéndose a las órdenes del técnico Rogerio Ceni, Santiago Arias afirmó estar bien en la parte física y mental, destacando que hizo una buena Copa América, siendo importante y con un equipo que mostró buen fútbol.

El actual jugador del Bahía, destacó que la buena temporada que venía haciendo con el cuadro brasileño fue lo que lo ayudó a estar con la Selección Colombia, pero que de igual manera lo hecho con el combinado nacional le aportará para lo que se avecina con su club.

“La diferencia es que estás representando a tu país, no es fácil llegar a la final de la Copa América, no lo haces todos los días. Y la selección incluye lo mejor del país. Entonces para mí es importante estar ahí, poder llegar a una final, competir, jugar. La competición brasileña me ayudó a sumar minutos, a tener ritmo de juego y buena competitividad en la selección. Ahora quiero seguir cumpliendo objetivos y jugando tantos partidos como sea posible”, finalizó Santiago Arias, quien es uno de los titulares indiscutibles del equipo.

¿Cuándo juega Bahía?

El equipo de Santiago Arias recibirá este domingo 21 de julio al Corinthians, en la fecha 18 del Brasileirao, a las 2:00 p.m. en el estadio Arena Fonte Nova.

El colombiano se perdió un total de diez partidos mientras estuvo con la Selección Colombia, a pesar de eso su elenco viene siendo protagonista en el campeonato, estando en el quinto puesto, con 30 puntos, a seis del líder que es Botafogo.