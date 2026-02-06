Teófilo Gutiérrez, más allá del fútbol; se lanzó en la música, a días del Carnaval de Barranquilla

Teófilo Gutiérrez sigue dando de qué hablar. El delantero del Junior no solo es figura en las canchas, sino que ahora también dejó ver otra faceta de su vida que era muy poco conocida hasta ahora. Este jueves, apareció en un video musical como actor, cantante y bailarín, mostrando que no solo tiene talento para el fútbol.

El nacido en el barrio La Chinita se dejó ver en la canción 'La mochila azul', de la autoria de Dj K-po y El Berry Letrado, mostrando sus dotes para el baile y su capacidad de canto.

Durante la grabación, 'Teo' se animó con algunos versos: "Huele a perfume, esa mochila te tiene en las nubes, son mochila, son mochila, son mochila y que está espelucá", fue lo que cantó en el clip de los artistas. Allí también se le vio cargando una mochila de color azul propia del título del sencillo y además aprovechó para exhibir el perfume de su marca, en medio de algunos pasos de baile.

La incursión del jugador en el mundo de la música muestra que su carisma no tiene límites y que ya piensa en su futuro cuando deje los terrenos de juego. Mientras eso sucede, Gutiérrez sigue dejando su huella en el Junior, con el que conquistó la Liga BetPlay del semestre pasado, tras vencer al Deportes Tolima en ambos duelos de la serie.



Ya en 2026, comenzó con el pie derecho, ya que fue el autor de uno de los goles con los que Junior venció a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en la fecha dos del campeonato.

Publicidad

Teófilo Gutiérrez, jugador del Junior de Barranquilla Colprensa

En toda su carrera en el 'tiburón', tiene un registro de 252 partidos jugados, con un saldo de 66 goles, y 41 pases para gol. Además, ha sido seis veces campeón con el equipo de sus amores, tres veces de liga, dos de superliga y uno de copa.

Publicidad

Desde su regreso al equipo dirigido por Alfredo Arias en febrero de 2025, el futbolista de 40 años se ha mostrado determinante en muchas de sus victorias, dejando ver que no se encuentra a las puertas del retiro sino que todavía tiene mucha tela por cortar con la camiseta 'rojiblanca'.

Luego de su incursión en la champeta, 'Teo' podría volver a tener acción, ya en el plano futbolístico, en el duelo de este sábado del Junior, en su casa, en el estadio Metropolitano frente al Boyaca Chicó, en busca de tres puntos que lo igualen con el líder, Deportivo Pasto, que tiene 9 unidades.