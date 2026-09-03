Se viene el sorteo de la fase de liga en Champions femenina; Linda Caicedo y Mayra Ramírez atentas

El Barcelona, defensor del título, partirá en el grupo de los cabezas de serie en el sorteo de la fase principal de la Champions League femenina, que se celebrará este viernes 4 de agosto en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) y en el que el Real Madrid femenino, que tiene en sus filas a la delantera colombiana Linda Caicedo, formará parte del bombo 2.

Tras completarse los 'play-offs' de la clasificación quedó conformada la relación de dieciocho equipos participantes en la Fase de la liga y su ubicación en los tres bombos, según el coeficiente de cada conjunto.

Así están distribuidos los bombos para el sorteo:

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Junto a Barcelona, en el bombo 1 estarán OL Lyonnes, actual subcampeón, Chelsea, escuadra donde milita la también 'cafetera' Mayra Ramírez, Bayern Múnich, Arsenal y PSG; en el 2 Real Madrid, Juventus, Hacken, Roma, Benfica y París FC; y en el 3 Manchester City, Leuven, Koge, Austria Viena, Inter Milán y Servette.



Mayra Ramírez, delantera colombiana de Chelsea femenino, en una sesión de entrenamiento Getty Images

Como la temporada pasada, cada equipo jugará contra dos rivales de cada bombo y disputará un partido en casa y otro fuera con cada uno de ellos.

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El Barcelona y el resto de equipos del bombo 1 accedieron directamente a la fase de liga, mientras que el resto se tuvo que jugar el pase en las rondas previas y en el 'play-off', como el Real Madrid, que eliminó al Ajax tras ganar en Ámsterdam 0-2 y en el Alfredo di Stéfano por 2-1.

La gran sorpresa la dio el Inter de Milán de la exmadridista Ivana Andrés, que eliminó al Wolfsburgo alemán, doble campeón continental, al ganar en la vuelta 3-1 y ganar en los penaltis por 5-4; mientras que el Chelsea, uno de los aspirantes a llegar lejos, superó a la Real Sociedad, que 'cae' a la Copa de Europa, torneo que disputará su segunda edición tras la ganada el pasado año por el Hacken sueco.

Jugadora del Real Madrid, hoy contra el Atlético de Madrid Cuenta oficial de X del Real Madrid femenino

¿A qué hora es el sorteo de fase de liga de la Champions League femenina y dónde verlo EN VIVO por TV?

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Tiene un horario establecido para Colombia de las 5:00 de la mañana, de este viernes 4 de agosto, y se podrá ver EN VIVO por TV en el canal de la UEFA.