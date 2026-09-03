Álvaro Montero, "colosal", "extraordinario"; del palo que le dieron, al elogio en Boca Juniors

Boca Juniors se clasificó el miércoles anterior a los cuartos de final de la Copa Argentina, tras derrotar por 4-3 a Vélez Sarsfield en la definición por penaltis luego de empatar a cero en el tiempo reglamentario. El arquero colombiano Álvaro Montero fue la gran figura en el cuadro 'xeneize'; la prensa del sur del continente no bajó su desempeño de "extraordinario".

En un partido disputado en el Estadio Mario Kempes de Córdoba, el mundialista con la Selección Colombia en Norteamérica 2026 atajó dos remates en la definición desde el punto blanco a Elías Gómez y Thiago Silvero; tapadas que se llevaron los aplausos y vítores de la hinchada de Boca Juniors. Montero pasó de los 'palos' a los elogios.

¿Qué dijeron en los medios de Argentina tras la actuación de Álvaro Montero con Boca Juniors en Copa de Argentina?

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Así las cosas, en la web de 'TyC Sports' describieron de la siguiente manera el partido del oriundo de El Molino en La Guajira.



"Colosal lo del colombiano. Realmente extraordinario. ¡Salvó un flor de quilombo! Boca sigue en Copa Sudamericana y en Copa Argentina gracias a él. Siempre es decisivo tener un atajador de penales", se leyó, y en cuanto a su calificación le otorgaron un 9.

Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, fue figura en la Copa Argentina Getty Images

Mientras que en el diario 'Olé', el guajiro apareció en la tapa de este tabloide para este jueves y en uno de encabezados escribieron: "Montero fue un coloso que paró dos tiros. Racing, el próximo rival de Copa Argentina".

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Pero ahí no pararon las palabras de halagos para el exMillonarios, debido a que en los medios digitales de 'Olé añadieron más sobre su actuación frente al 'fortín': "Tuvo una noche relativamente tranquila. Vélez no consiguió exigirlo demasiado. Sobre el final, todo el trabajo: le sacó el gol a Godoy y luego cometió el penal a Escobar. Zafó por el palo. En la tanda, atajó el primero a Gómez y el quinto a Silvero para clasificar". Su puntuación también fue de 9.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

El calendario del fútbol de Argentina indica que el siguiente reto del 'xeneize', que tiene en sus filas a Álvaro Montero y Sebastián Villa, será este sábado 5 de septiembre visitando a Gimnasia y Esgrima de la Plata, en partido que tiene un horario de inicio en Colombia de las 2:30 de la tarde.