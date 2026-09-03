Santiago Buitrago quiere la victoria; se metió en la fuga de la etapa 12 de la Vuelta a España 2026

La etapa 12 de la Vuelta a España 2026 fue una de las más esperadas por su recorrido lleno de rampas y de mucha montaña con hasta cinco puertos. Tal como se preveía, Colombia tuvo intenciones de ser protagonista y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) lo hizo realidad al meterse en la fuga, portando la camiseta de líder la montaña.

A los pocos kilómetros, el primer puerto apareció y Buitrago tuvo un gran mano a mano con el belga Wout van Aert [(Visma Lease a Bike), quien cruzó primero en el Alto de Cabecica. Eso sí, el bogotano fue segundo y sumó dos puntos, para sostener las diferencia en la lucha por el maillot de los lunares azules.

El líder del Bahrain siguió rodando con buen ritmo y se metió en la fuga junto con Van Aert y los siguientes 28 corredores: Luke Tuckwell, João Almeida, Ivo Oliveira, Kevin Vermaerke, Pablo Castrillo, Raúl García Pierna, Léo Bisiaux, Eddie Dunbar, Jack Haig, Axel Laurance, Pello Bilbao, Jakob Omrzel, Lennard Kämna, Rémy Rochas, Ramses Debruyne, Hugo Houle, Alexey Lutsenko, Mauri Vansevenant, Tobias H. Johannessen, Andreas Kron, Andreas Leknessund, Finlay Pickering, Vincenzo Albanese, Marco Brenner, Henok Mulubrhan, José Manuel Díaz, Chris Hamilton y Urko Berrade.

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Más adelante, Buitrago se volvió a sacar chispas con Van Aert, esta vez en el Alto de Cóbdar. El del Visma de nuevo se impuso y el 'escarabajo' le siguió la rueda y pasó de segundo.



La fuga fue rodando con calma, pero los movimientos siempre aparecieron con la carretera inclinada. En el Collado de García, Buitrago atacó, sin embargo, Van Aert le respondió y le 'robó' los puntos.

De momento restan dos premios de montaña de primera categoría (Alto de Velefique y Calar Alto).

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Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026

Santiago Buitrago — 38 Wout van Aert — 30 Enric Mas — 24 Andreas Leknessund — 19 Lorenzo Fortunato — 14 Pavel Sivakov — 13 Alexey Lutsenko — 13 Felix Gall — 11 Oscar Onley — 10 Alessandro Romele — 9

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